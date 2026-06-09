El fuerte operativo de seguridad del complejo de Playa del Carmen donde la selección uruguaya se hospedará en el Mundial 2026, con apoyo de la Guardia Nacional

La selección uruguaya partió en la noche de Uruguay de este martes llegará este miércoles a Playa del Carmen, México , para comenzar su concentración de cara al Mundial 2026 , y el complejo Mayakoba , elegido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) como lugar de hospedaje, se prepara hace días para el arribo de la celeste con un fuerte operativo de seguridad .

El punto elegido por la celeste está ubicado en una zona alejada del centro de Playa del Carmen , en una zona de grandes complejos residenciales y de hoteles .

Mayakoba tiene ambos : de un costado de la Carretera 307 Chetumal-Cancún posee varias hectáreas de área residencial , mientras que del otro tiene una instalación gigante con cuatro hoteles , entre ellos el Fairmont , donde se hospedará la selección. Gente de la zona destacó que se trata de uno de los lugares más lujosos de Playa del Carmen , y algunos incluso mostraron sorpresa al saber que la selección uruguaya iba a hospedarse a pocos metros de donde estaban.

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Referí concurrió al acceso del hotel y rápidamente despertó algunas sospechas, ya que es raro que alguien llegue caminando a una zona alejada de todo urbanismo.

El acceso al hotel donde se hospedará Uruguay, un día antes de la llegada de la selección El acceso al hotel donde se hospedará Uruguay, un día antes de la llegada de la selección Video: Joaquín Pisa

Aclarando que no era la intención ingresar, algunos funcionarios bajaron la guardia y explicaron que hace días se dio la orden de no dejar entrar a ninguna persona no autorizada al hotel, al punto que no permiten a ningún transeúnte o periodista estar parado más allá del cantero que da al acceso al lugar.

Ya metros antes, en el acceso de los proveedores y funcionarios, el incremento de la seguridad era palpable. Cada auto que salía del recinto era revisado por un funcionario, y además había guardias de seguridad armados vigilando desde varios puntos.

Desde el complejo indicaron además que oficiales de la Guardia Nacional mexicana, fuerza integrada por personal militar con formación policial, acompañarán en las tareas de seguridad a los funcionarios del hotel durante la estadía de la selección.

Durante el tiempo en el que Referí estuvo presente en la zona se vio a varios vehículos de la Guardia ingresando al recinto, así como también autos oficiales de la FIFA.

La llegada de oficiales de la Guardia Nacional al complejo donde se hospedará la selección uruguaya La llegada de oficiales de la Guardia Nacional al complejo donde se hospedará la selección uruguaya en el Mundial 2026 Video: Joaquín Pisa

Algunos funcionarios indicaron que este incremento en la seguridad se instaló hace días, y agregaron que ya hubo personas que intentaron ingresar al complejo hotelero sin autorización.

Ya de por sí el lugar tiene características más que adecuadas para la protección de la selección. Además de su operativo de seguridad en los accesos y en el interior, es imposible ver algo desde la calle o la playa. Incluso uno de sus costados está custodiado por una muralla de varios metros de alto, y en la carretera un sinfín de árboles también cubren el lugar.

A esto se suma que cuenta en su interior con el Mayakoba Training Centre, un centro deportivo de primer nivel donde entrenará Uruguay, un gimnasio ya instalado (algo que fue una complicación para varias selecciones en este Mundial) y comodidades propias de un hotel cinco estrellas (entre ellas un gran número de piscinas). Un verdadero búnker de lujo.

5898-05 El hotel Fairmont Mayakoba, donde se hospedará la selección uruguaya Foto: Mayakoba

La delegación celeste llegará a Cancún a las 6:15 de México (8:15 de Uruguay). Del avión subirán directo a un ómnibus que los llevará al hotel, con un viaje que dura en general entre 40 y 50 minutos.

Desde la AUF informaron que, de acuerdo a la normativa de la FIFA, la prensa podrá ver los primeros 15 minutos del entrenamiento. Esto se repetirá todos los días, salvo una jornada a la semana en la que Bielsa podrá pedir que la práctica sea cerrada.