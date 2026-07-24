El Consulado de Venezuela en Uruguay está trabajando en nuevo envío de 42 toneladas de ayuda humanitaria al país caribeño luego de los terremotos de hace un mes que golpearon principalmente la ciudad de Caracas y el estado de La Guaira .

Los terremotos del 24 de junio registraron, hasta ahora, casi 5.400 muertos , 16.740 heridos, 856 edificios afectados y 190 colapsados. Plataformas de búsquedas de personas han llegado a reportar hasta más de 40.000 desaparecidos .

El jefe de la sección consular en Montevideo, Pedro Sassone, aseguró que se está organizando un tercer envío de ayuda humanitaria , aunque todavía no se estableció cuál sería el medio de transporte. Para que se concrete se necesita, como en los dos anteriores envíos, al gobierno uruguayo .

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El envío todavía se está planificando. "Es ayuda humanitaria, podría ser por el Hércules o por vía marítima ", contó Sassone a El Observador. Para esto el consulado trabaja junto a la comunidad de venezolanos que está en Uruguay.

Ya habían partido desde Montevideo dos vuelos del avión Hércules hacia el país caribeño con ayuda de este tipo. El primer vuelo había transportado 15 toneladas de ayuda hacia Caracas, mientras que el segundo partió la semana pasada. Inicialmente este segundo vuelo se retrasó debido a que se le iba a cobrar a la aeronave una tasa por utilizar el Aeropuerto Internacional de Caracas.

Finalmente este pago no ocurrió luego de que se pusieran en comunicación el canciller uruguayo Mario Lubetkin y el venezolano Yván Gil.

Según había informado anteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores, se priorizaría el envío de insumos médicos, medicamentos, artículos de higiene personal, leche en polvo, suplementos nutricionales, carpas y colchones.