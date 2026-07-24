Tres de cada diez personas responsabilizan a Marcelo Bielsa por la temprana eliminación de Uruguay del Mundial 2026, según Opción

Tres de cada diez uruguayos señalan a Marcelo Bielsa como el principal responsable de la temprana eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026, según una encuesta realizada por la encuestadora Opción.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La encuesta indica que un 32% de los 404 consultados pone al ahora exentrenador de Uruguay como el responsable de la caída de Uruguay en fase de grupos. Un 28% culpa a los jugadores, un 17% a los dirigentes y un 9% pone a los tres grupos en el mismo nivel de responsabilidad, mientras que un 14% no contestó a la pregunta.

Los jóvenes de 18 a 34 años responsabilizaron en su mayoría a los futbolistas (un 38%), mientras que los mayores de 60 se volcaron hacia Bielsa (con un 46%). En los adultos de 35 a 60 años fue más parejo: tres de cada diez votaron a Bielsa, otro 25% a los jugadores y un 19% a los dirigentes.

Por otra parte, Opción también consultó a los encuestados si creían que Uruguay mereció pasar de fase, y la votación salió dividida: un 49% opinó que debió superar la fase de grupos, mientras que un 42% respondió que no.