Tres de cada diez personas responsabilizan a Marcelo Bielsa por la temprana eliminación de Uruguay del Mundial 2026, según Opción

Tres de cada diez uruguayos señalan a Marcelo Bielsa como el principal responsable de la temprana eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026, según una encuesta realizada por la encuestadora Opción.
La encuesta indica que un 32% de los 404 consultados pone al ahora exentrenador de Uruguay como el responsable de la caída de Uruguay en fase de grupos. Un 28% culpa a los jugadores, un 17% a los dirigentes y un 9% pone a los tres grupos en el mismo nivel de responsabilidad, mientras que un 14% no contestó a la pregunta.
Los jóvenes de 18 a 34 años responsabilizaron en su mayoría a los futbolistas (un 38%), mientras que los mayores de 60 se volcaron hacia Bielsa (con un 46%). En los adultos de 35 a 60 años fue más parejo: tres de cada diez votaron a Bielsa, otro 25% a los jugadores y un 19% a los dirigentes.
Por otra parte, Opción también consultó a los encuestados si creían que Uruguay mereció pasar de fase, y la votación salió dividida: un 49% opinó que debió superar la fase de grupos, mientras que un 42% respondió que no.
La encuestadora también preguntó por qué país hincharon los uruguayos luego de la eliminación de la selección. Argentina fue la selección más votada con un 19%, segunda quedó España con un 18% y tercera fue Brasil, con apenas un 7%.
Opción destacó en su cuenta de X que "un 79% eligió a alguna de las 48 selecciones participantes como segunda favorita", un dato que entienden "confirma el interés relevante que despertó el torneo entre los uruguayos".