Empieza la era Diego Forlán en la selección uruguaya: cuenta regresiva para la presentación en la sub 20 y en la mayor

Diego Forlán será el próximo entrenador de la selección uruguaya sub 20 y en forma interina de la absoluta hasta marzo o junio del año próximo, y la AUF proyecta su presentación para la próxima semana, luego de su arribo a Montevideo previsto para el martes 28 .

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Como informó Referí, Forlán es un proyecto sobre el que trabaja el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso , desde fines de 2022 y que se activó en las tres últimas semanas después que descartaron la contratación de Marcelo Broli .

El entrenador campeón del mundo fue el primer candidato de la AUF para asumir en la sub 20 y en la mayor, pero no llegaron a un punto en común, y la AUF activó el plan B.

Ahora, Forlán llegará como entrenador y como la cabeza de las dos selecciones, en una apuesta para el corto plazo y como una opción para el proceso que terminará en el Mundial 2030 en caso de que el exfutbolista dé la talla.

El plan para hacer de Diego Forlán algo más que un crack como futbolista: la sub 20, la mayor y el Mundial 2030

"¡Sabés como voy!": lo que había dicho Diego Forlán sobre la posibilidad de dirigir la selección uruguaya luego de la eliminación del Mundial 2026

En la mayor tendrá como asistente a Diego "Ruso" Pérez, a los preparadores fisicos que trabajaban en la selección, Diego Estaviillo y Ferro. El entrenador de goleros será Ignacio Bordad, y compartirá las tareas con la sub 20.

En la sub 20 trabajará con un asistente que designarán en los próximos días, el Ruso Pérez también como asistente, Bordad como entrenador de goleros, el preparador físico Marcos Mansulino.

El segundo asistente técnico surgirá de una lista de cinco nombres, todos entrenadores de juveniles en el fútbol uruguayo que trabajan con los posibles convocados para integrar la sub 20.

Se conocieron los nombres de Santiago Espasandín (entrenador de Cuarta división de Nacional) y Diego Jaume (de Cuarta división de Boston River) como opciones para esa función, y hay otros tres más en carpeta, que aún no fueron contactados por la AUF.

Este asistente es el que brindará a Forlán la experiencia y el conocimiento de los futbolistas sub 20 del fútbol local.

¿Cuándo se producirá el debut de Forlán en la selección uruguaya?

Forlán podrá debutar en los Juegos Odesur de Santa Fe, en el que competirá la selección sub 20 de la AUF.

El fútbol en los Odesur comenzará el miércoles 16 de setiembre y finalizará el viernes 25. Aún no se sorteó el calendario.

Al mismo tiempo, Forlán afrontará la fecha FIFA de setiembre-octubre que se iniciará el 21 de setiembre y la AUF gestiona cuatro partidos amistosos en Corea del Sur y Japón.

Una de las opciones que manejan es que Forlán viaje con la selección sub 20 a Santa Fe y luego a Asia o al lugar en el que Uruguay jugará los cuatro amistosos.

El que dirigirá en los Juegos Odesur será el entrenador que designarán en los próximos días.

Forlán y Ruso Pérez estarán abocado a la selección absoluta.

Hasta cuándo le ofrecen la selección a Forlán

En el caso de la sub 20 su contrato será con plazo máximo hasta junio.

En enero-febrero jugará el Sudamericano y si clasifica al Mundial de mayo-junio extenderá su vínculo hasta el torneo de FIFA que tendrá como sede en Azerbaiyan y Uzbekistán y participarán 24 selecciones.

Si no clasifica en el Sudamericano su contrato con la sub 20 finalizará con ese torneo.

En el caso de la selección mayor, Forlán tendrán contrato hasta la fecha FIFA de marzo.

En abril se realizarán las elecciones en la AUF y el próximo comité ejecutivo designará al nuevo entrenador.

¿Qué falta para que Forlán firme contrato con la AUF? Según pudo conocer Referí, el contrato de Forlán está en los últimos detalles que definen los abogados.