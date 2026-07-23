Condenaron al delincuente "Ricardito" a más de nueve años de cárcel por liderar banda de narcotráfico en el Cerro

La Justicia condenó a Ricardo " Ricardito " Cáceres a nueve años y cuatro meses de prisión por liderar una organización dedicada al narcotráfico que operaba en el barrio Cerro de Montevideo. "Ricardito" es medio hermano del Luis Alberto "Betito" Suárez , otro conocido narcotraficante.

"Ricardito" se encuentra desde hace años en prisión por delitos de organización de actividades del narcotráfico y lavado de activos, pero ahora se le agregó esta nueva condena que nació con la "Operación Canarias", una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas que buscó desarticular la organización y esclarecer cómo funcionaban sus puntos de venta de drogas.

En mayo de este año, y a partir del triple homicidio ocurrido en el Cerro , "Ricardito" fue trasladado a la Unidad N°25 de máxima seguridad.

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De acuerdo con el ministerio, Cáceres fue hallado culpable de organizar y financiar actividades de narcotráfico, además de un delito de violencia privada, en calidad de coautor. Como parte de la investigación, durante mayo, la Policía realizó varios allanamientos para reunir pruebas sobre el rol de Cáceres dentro de la banda. Esas actuaciones permitieron obtener los elementos necesarios para que la Fiscalía solicitara su formalización y, posteriormente, se concretara la condena.

El Ministerio del Interior informó además que la investigación continúa y que, hasta el momento, otras seis personas vinculadas a la organización ya fueron condenadas.