Importadores de armas preocupados por posibles restricciones: están en contra del "desarme civil" y aseguran que en Uruguay se hizo un "tabú" del tema

El Senado uruguayo discute por estas horas dos proyectos de ley —uno presentado por senadores del Frente Amplio (FA) en la legislatura pasada y otro propuesto por el senador blanco Carlos Camy— que buscan modificar algunas disposiciones de la tenencia legal de armas . También hay otro presentado recientemente por el diputado frenteamplista Alejandro Zavala en la Cámara de Diputados.

Los proyectos presentados por senadores están a estudio de la Comisión de Seguridad y Convivencia, que el miércoles pasado recibió a distintos actores vinculados al tema : la Cámara de Importadores de Armas, coleccionistas y armeros o titulares de polígonos de tiro .

Algunos de ellos se manifestaron afuera del Palacio Legislativo . En la comisión, en tanto, los importadores dijeron estar “muy preocupados” por los cambios que se avecinan. Respecto al proyecto del FA, consideraron que “ directamente habla de un desarme civil ”, cuando en Uruguay la “posesión de armas de fuego es un derecho de los habitantes de la República” que está consagrado —según citaron— en varios artículos de la Constitución.

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Los importadores se mostraron menos críticos con el proyecto de Camy , que si bien plantea modificaciones es algo más laxo: permite, entre otras cosas, que las personas con porte de armas puedan tener hasta 8 registradas (el del FA) y que el registro rija por 5 años (el FA propone 3).

El representante de la cámara, Juan Manuel Jiménez, explicó en la comisión que todos los locales comerciales están obligados a enviar datos al Ministerio del Interior y el de Defensa sobre sus operaciones comerciales, que incluyen la comercialización de municiones. Sin embargo, cuestionó que hoy esos datos no estén siendo analizados.

Sobre la tenencia en general, Jiménez consideró que en Uruguay se ha hecho “un tabú de las armas, en un país en el que existe gran cantidad”. “Tenemos que ser conscientes de eso: es un hecho. Existen”, dijo y cuestionó que la educación no incluya formación sobre el tema.

Por su parte, los coleccionistas —representados por la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas y Municiones (Aucam)— cuestionaron el tope de armas que establece el proyecto de los senadores frenteamplistas.

“La gran primera pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué va a pasar con aquel que tiene más de tres armas? ¿Cómo se vuelcan al mercado?”, preguntó el secretario de Aucam, Julio César Lestido. Y consideró que el tope de 8 armas que establece la iniciativa de Camy es “adecuado”. “Limitarlas a tres es muy poco, si hablamos de 600 mil armas registradas en manos de ciudadanos”, agregó.

También se mostró partidario de que el permiso rija por cinco años y no por tres.

La tenencia de armas en Uruguay

Uruguay tiene 617.327 armas registradas, según los datos del Ministerio del Interior incluidos en el Plan Nacional de Seguridad Pública, y es el país con más armas por cada 100 mil civiles en América del Sur: la tasa es de 34,7, muy superior a la que registra Venezuela como segundo país más armado (18,5). Estas cifras no contemplan aquellas armas que circulan en el mercado ilegal ya tampoco las registradas por fuerzas policiales y militares.

La proliferación de armas es uno de los temas que busca abordar el Plan Nacional de Seguridad Pública, bajo el argumento de que son un “facilitador transversal de la violencia” que tiene su consecuencia luego en los homicidios, rapiñas y lesiones.

En el documento de Interior, presentado semanas atrás, se reconoce que la “trazabilidad de las municiones sigue siendo el eslabón más débil” en el tema. Para cambiar esta realidad, el plan prevé una serie de medidas, algunas de corto, mediano y largo plazo, lo que incluye la promulgación de un decreto.

Su contenido, sin embargo, todavía no se conoce. Un mes atrás, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en entrevista con Arriba Gente que en poco tiempo se conocerían los términos de ese decreto, que pondría límites a la cantidad de municiones que se pueden adquirir, por ejemplo.