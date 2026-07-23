La Policía investiga el asesinato de un hombre de 24 años en el barrio Colón: incautaron tres vainas de bala

La Policía se encuentra investigando el asesinato a balazos de un hombre de 24 años en la zona de Colón, entre los pasajes San Agustín y Continuación del Apero.

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Según afirma la Policía, el personal que se encontraba patrullando por la zona escuchó las detonaciones y concurrió de inmediato.

Una vez en el lugar, encontró a un hombre de 24 años con heridas de arma de fuego, quien fue trasladado a un centro de asistencia y luego derivado al Hospital Maciel, donde se constató su fallecimiento próximo a las 03:30.

Fueron incautados, entre las pertenencias de la víctima, un celular, dos envoltorios con estupefacientes y dinero. En la escena se ubicaron, además, tres vainas calibre 9 milímetros.