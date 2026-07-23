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La Policía investiga el asesinato de un hombre de 24 años en el barrio Colón: incautaron tres vainas de bala

El hecho ocurrió en la madrugada del día de hoy, en la zona de los pasajes San Agustín y Continuación del Apero.

23 de julio de 2026 15:01 hs
Policia científica, homicidio
Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Policía se encuentra investigando el asesinato a balazos de un hombre de 24 años en la zona de Colón, entre los pasajes San Agustín y Continuación del Apero.

Según afirma la Policía, el personal que se encontraba patrullando por la zona escuchó las detonaciones y concurrió de inmediato.

Una vez en el lugar, encontró a un hombre de 24 años con heridas de arma de fuego, quien fue trasladado a un centro de asistencia y luego derivado al Hospital Maciel, donde se constató su fallecimiento próximo a las 03:30.

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Fueron incautados, entre las pertenencias de la víctima, un celular, dos envoltorios con estupefacientes y dinero. En la escena se ubicaron, además, tres vainas calibre 9 milímetros.

La Policía Científica y el departamento de Homicidios continúan investigando el hecho bajo la órbita de la Fiscalía.

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