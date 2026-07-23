Discusión de pareja terminó con auto incendiado en Ituzaingó: investigan si arrojaron un objeto al vehículo

La Policía investiga el incendio de un auto ocurrido este miércoles en la zona del barrio Ituzaingó , luego de una discusión entre una pareja que viajaba en el vehículo.

Según informaron fuentes policiales a El Observador, el hecho ocurrió en la esquina de Gerónimo Piccioli y Dámaso Antonio Larrañaga .

De acuerdo con la información primaria, la pareja mantuvo una discusión mientras circulaba en el vehículo. Ambos descendieron del automóvil y se alejaron del lugar, pero el hombre retiró la matrícula del auto antes de irse.

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Minutos después, según relataron vecinos a la Policía, otro hombre se aproximó al vehículo y arrojó un objeto hacia el interior . Instantes más tarde, el automóvil comenzó a incendiarse.

El presidente del sindicato de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, intervino en el procedimiento junto con un equipo de Bomberos, que trabajó para controlar y extinguir las llamas.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en que se originó el incendio y establecer la identidad de la persona que, según los testimonios recogidos, lanzó el objeto al interior del vehículo.