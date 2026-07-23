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Discusión de pareja terminó con auto incendiado en Ituzaingó: investigan si arrojaron un objeto al vehículo

El episodio ocurrió en la esquina de Dámaso Antonio Larrañaga y Gerónimo Piccioli

23 de julio de 2026 10:09 hs
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La Policía investiga el incendio de un auto ocurrido este miércoles en la zona del barrio Ituzaingó, luego de una discusión entre una pareja que viajaba en el vehículo.

Según informaron fuentes policiales a El Observador, el hecho ocurrió en la esquina de Gerónimo Piccioli y Dámaso Antonio Larrañaga.

De acuerdo con la información primaria, la pareja mantuvo una discusión mientras circulaba en el vehículo. Ambos descendieron del automóvil y se alejaron del lugar, pero el hombre retiró la matrícula del auto antes de irse.

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Minutos después, según relataron vecinos a la Policía, otro hombre se aproximó al vehículo y arrojó un objeto hacia el interior. Instantes más tarde, el automóvil comenzó a incendiarse.

El presidente del sindicato de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, intervino en el procedimiento junto con un equipo de Bomberos, que trabajó para controlar y extinguir las llamas.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en que se originó el incendio y establecer la identidad de la persona que, según los testimonios recogidos, lanzó el objeto al interior del vehículo.

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