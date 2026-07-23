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Rendición de Cuentas plantea retirar libreta a conductores que den positivo a cocaína: hoy se aplica una multa

La iniciativa denuncia que hay un "vacío regulatorio" porque no se establece expresamente para estos casos "la aplicación de medidas de inhabilitación ni el retiro preventivo del permiso de conducir"

23 de julio de 2026 10:13 hs
20250408 Vista de la Avenida 18 de julio y la bicisenda vacia, centro, tránsito, autos.
Foto: Inés Guimaraens

La Rendición de Cuentas incorpora, dentro de sus más de 360 artículos, que quienes den positivo a cocaína en controles de tránsito queden inhabilitados para manejar.

Ya existían sanciones para quienes dieran positivo en alcohol o cannabis, pero en cuanto a cocaína "en la actualidad no se inhabilita al conductor, imponiéndose exclusivamente una multa administrativa", lo que desde el proyecto de ley denuncian como "una asimetría normativa y operativa respecto de sustancias que afectan gravemente las capacidades de conducción".

"En la actualidad se verifica una situación de vacío regulatorio respecto de los casos de detección positiva de cocaína en controles de tránsito (...) La normativa vigente no establece expresamente para estos casos la aplicación de medidas de inhabilitación ni el retiro preventivo del permiso de conducir", agrega el artículo, a la que accedió Búsqueda en primera instancia.

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El artículo 81 de del citado proyecto agrega que "todo conductor estará inhabilitado para conducir vehículos de cualquier tipo o categoría que se desplacen en la vía pública", cuando se constate, entre otras sustancias, "cocaína u otras sustancias psicoactivas incompatibles con una conducción segura".

"Verificada cualquiera de las circunstancias precedentes, la autoridad competente procederá al retiro preventivo del permiso o licencia de conducir, debiendo remitir las actuaciones a la Intendencia Departamental correspondiente, a efectos de la aplicación de las medidas administrativas pertinentes", según la iniciativa.

"Existen elementos técnicos y evidencia científica suficiente que indican que el consumo de cocaína altera significativamente las capacidades cognitivas, perceptivas y de reacción necesarias para una conducción segura, incrementando los niveles de riesgo de siniestralidad vial", explica la propuesta dentro de su fundamentación.

Entre otros puntos, la iniciativa busca la "incorporación expresa de la detección positiva de cocaína al régimen de inhabilitación y retiro preventivo de permisos de conducir" y la "homogeneización del tratamiento administrativo aplicable a la conducción bajo efectos de sustancias psicoactivas".

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