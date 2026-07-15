Manini Ríos dijo que Cabildo Abierto pedirá una reunión a Orsi para plantear cambios a la Rendición de Cuentas, entre ellos el aumento de las asignaciones

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos , afirmó este miércoles en Todo un Tema de de El Observador streaming que los votos de su partido para la Rendición de Cuentas "no están seguros" y que buscarán hacer cambios "que mejoren significativamente el proyecto". Manini Ríos dijo que prevé plantear esos cambios al presidente de la República, Yamandú Orsi, en una reunión.

"Prima facie los dos votos de Cabildo Abierto no están seguros, nosotros vamos a querer hacer cambios, cambios reales, que mejoren significativamente el proyecto", dijo el exsenador.

"Si el Poder Ejecutivo se cierra en una postura intransigente, soberbia, o vaya a saber qué, y no es receptivo a lo que nosotros vamos a proponer, no sé si los votos de Cabildo están tan seguros. Quienes hoy dicen 'no lo vamos a votar' tienen que asumir que, a partir de su actitud, no va a haber Rendición de Cuentas. No pueden esperar que alguien les saque las castañas del fuego ", aseguró Manini Ríos.

Manini Ríos consideró "poco serio" negativa de la coalición a votar la Rendición y dijo ser partidario de la continuidad de Ferrero

Días atrás, la Coalición Republicana anunció que no votará en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas enviado por el gobierno de Yamandú Orsi. La decisión fue comunicada tras una reunión entre representantes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente. El senador nacionalista Javier García sostuvo que el proyecto "expresa la conclusión de resultados de un año de mal gobierno" y afirmó que la administración "no ha sabido resolver, encarar y priorizar los principales temas que la sociedad uruguaya está reclamando con urgencia".

Consultado por esta decisión de una parte de la oposición, Manini Ríos afirmó que no entiende por qué "antes de empezar a discutir" los partidos anuncian que no votarán el proyecto.

¿Qué cambios buscará promover Cabildo Abierto al proyecto?

Sobre las modificaciones que impulsará, el líder de Cabildo Abierto explicó que el partido no está de acuerdo con quitar las contraprestaciones para determinados apoyos otorgados por el Estado.

"Si después la realidad dice que no se puede controlar, es otra cosa. Pero ya desde el va, que esté legislado que no te la voy a pedir, es empeorar la cosa. Hay que buscar mejorar los controles para que realmente se hagan: controles, asesoramiento, asistentes sociales; tiene que haber algo formal que diga 'tengo derecho a cortarte esta ayuda si no me das bolilla'”, declaró.

Además de esto, el líder cabildante sostuvo que las asignaciones para apoyar la primera infancia deberían ser "mayores" y que esos apoyos son "bastante tibios dada la gravedad de la realidad". Este, según dijo, será uno de los temas que plantearán al oficialismo para mejorar la Rendición de Cuentas.

"Somos realistas con lo que puede pedirse y lo que no. En la parte de las asignaciones para apoyar a la primera infancia, queremos pedir que sean mayores. Hay que poner más énfasis en esos apoyos que son, yo creo, bastante tibios dada la gravedad de la realidad. La pobreza infantil en Uruguay es un problema que hay que atender", argumentó. El proyecto que envió el Poder Ejecutivo prevé aumentar las asignaciones según el nivel socio económico de los hogares, pero con un tope de hasta $ 10 mil por niño de 0 a 3 años.

Para plantear estos cambios, Manini Ríos anunció que pedirá una reunión al presidente Orsi. "Aún no hemos hablado, tengo previsto de acá a un par de semanas cuando tengamos bien armada la propuesta ir a conversarlo con el presidente", sostuvo, aunque aclaró que todavía el encuentro no está agendado.

A la reunión, agregó, irán los dos diputados del partido: Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita. "La idea es ir con los dos diputados. Los diputados, por supuesto, son —como dijo hace poco Perrone— los que votan y es importante que ellos también estén en el proceso de mejoramiento de este proyecto".