Director blanco en la ANV cuestionó rechazo de la coalición a la Rendición de Cuentas y marcó "profundo desacuerdo" con Bianchi sobre TV Ciudad

El director por el Partido Nacional en la Agencia Nacional de Vivienda ( ANV ), Alfonso Lereté , se reunió este martes con el presidente del Directorio blanco, Álvaro Delgado, para expresar sus discrepancias con dos recientes noticias vinculadas a su partido: la negativa de la coalición republicana a votar en general la Rendición de Cuentas del gobierno, y las declaraciones de la senadora Graciela Bianchi respecto a que “hay que cerrar TV Ciudad ”.

En una de las cartas que entregó a Delgado, el director opositor de la ANV sostuvo que “respeta” la resolución de las bancadas respecto al proyecto de ley, pero planteó: “(...) entiendo que, en la función que me designaron, no puedo quedar en silencio y pasar inadvertida la decisión que se tomó”.

Por un lado, respaldó el artículo 356 de la Rendición de Cuentas que busca exonerar del IVA los materiales de construcción para las cooperativas de vivienda. “En mis nueve meses de gestión, y con 12 departamentos recorridos y varias cooperativas en construcción que visitamos”, expuso el director blanco, “este tema impositivo estuvo en el elevado porcentaje de las reuniones, por más que regirá a partir del 2027; lo ven como algo favorable”.

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Lereté insistió en que “los testimonios surgen, en su gran mayoría, de los integrantes de la Comisión Directiva de cada cooperativa, que prácticamente en un 95% son órganos liderados por mujeres”.

El director consideró que, tal como está formulado, el texto es “un poco laxo”, pero defendió que el partido busque mejorar la redacción. “Mi humilde valoración es que el artículo 356 tiene un espíritu positivo y que mejorarlo en comisión sería fundamental. En términos de política de Estado en materia de Vivienda, este artículo sería una continuación del histórico reclamo del 2% que nuestro gobierno de Luis Lacalle Pou otorgó” con una rebaja a las escrituras, planteó.

Por otro lado, Lereté propuso –“si es viable y si el Directorio lo entiende correcto”– que se organice “un encuentro de valoración” con distintos niveles de gobierno del partido: con los legisladores, con una delegación del Partido Nacional en el Congreso de Intendentes, con otra de la Junta de Alcaldes, del Congreso Nacional de Ediles y de dirigentes nacionalistas que integran directorios de organismos públicos como representantes de la oposición.

“Este intercambio no busca cambiar ninguna postura, simplemente valorar, ya que el artículo 356 de la Rendición de Cuentas (...) tiene un corte transversal en todos los niveles de gobierno”, apuntó.

“Profundo desacuerdo” sobre el cierre de TV Ciudad

En una segunda carta, Lereté planteó que, “aunque excede” sus competencias en la ANV, considera “un deber ético y profesional manifestarle” su posición “respecto a ciertas expresiones públicas vertidas recientemente”.

“Como periodista y docente con 36 años de trayectoria, he hecho de la libertad de prensa uno de los pilares fundamentales de mi formación y práctica. Es por ello que, con el debido respeto, deseo expresar mi profundo desacuerdo con las declaraciones realizadas tras la conferencia sobre la Rendición de Cuentas, en las cuales se aludió a un medio de comunicación en particular y a su eventual cierre”, escribió, sin mencionar explícitamente a Bianchi.

Foto: Inés Guimaraens

“Más allá de las legítimas discrepancias sobre líneas editoriales, modelos de financiamiento o enfoques periodísticos, no puedo omitir una preocupación que toca la fibra más sensible de nuestra profesión: la dimensión humana y laboral. El cierre de un medio de comunicación implica (...) la pérdida de fuentes de trabajo de camarógrafos, noteros, sonidistas, editores, iluminadores, presentadores, productores, entre otros”, lo que consideró “lamentablemente habitual”.

Lereté agregó que se trata de “colegas” con quienes convivió en el ejercicio de la profesión “y cuyas familias dependen de esta labor”. “Desde mi perspectiva, la desaparición de un medio nunca puede ser una solución, pues atenta contra la pluralidad democrática y el sustento de trabajadores del sector”, aseveró.

El jerarca –excandidato blanco a la Intendencia de Canelones– finalizó: “Como integrantes de un partido que tiene como una de sus banderas históricas la defensa de la libertad, creo fundamental mantener una postura de absoluto respeto hacia el rol del periodismo y la estabilidad de quienes lo hacen posible, independientemente de las diferencias circunstanciales que podamos tener con la gestión de cualquier medio”.