TV Ciudad confirmó qué programas y figuras no seguirán en 2026: "Han cumplido su ciclo"

TV Ciudad atraviesa semanas de cambios de cara a 2026. El canal de la Intendencia de Montevideo confirmó en los últimos días cuales serán los programas y las figuras que no renovarán su vínculo para el próximo año , a la vez que anunció oficialmente que dejará de emitir programación en vivo los domingos.

Estos cambios se dan en el marco de la asunción este año de una nueva directiva, encabezada por José María Ciganda , designado por el intendente Mario Bergara, que ocupó el sillón departamental en julio tras imponerse en las elecciones de mayo.

Un comunicado oficial enviado por las autoridades de la Intendencia a los empleados del canal señala que "están confirmados varios contenidos que tendrán su nueva temporada en 2026, y que se irán estrenando durante el primer cuatrimestre del año".

"Por otra parte, estamos dialogando con comunicadores de algunos de los programas que estuvieron al aire este año para renovar su vínculo con el canal y que tengan así un nuevo ciclo en la pantalla", agrega.

El comunicado establece que hay tres programas que desde el canal entienden que "han cumplido su ciclo televisivo" y no regresarán a la pantalla el año que viene. "Desde ya agradecemos a los equipos, a sus comunicadores y productores por todo su profesionalismo durante estos años en el canal".

TV Ciudad 2026: los programas que siguen y cuales fueron bajados

Según el comunicado, los magazines Ciudad Viva y Mirá Montevideo, el periodístico Lado B, el ciclo de debates Ideas cuzadas, y los ciclos temáticos Sobreciencia y Corre cámara fueron renovados para una temporada más, aunque en el caso de Mirá Montevideo habrá un cambio en su equipo de conducción, ya que Lucila Rada fue desvinculada del canal.

Mientras que el programa de humor conducido por Diego González La aldea y el ciclo Conexiones siguen sus negociaciones con el canal de cara a 2026, ya se sabe también que hay tres programas que no volverán: el programa periodístico sobre información internacional Sin fronteras, conducido por Álvaro Padrón y que empezó sus emisiones este mismo año; el programa de entrevistas De ida y vuelta, y el periodístico La letra chica.

En el caso de De ida y vuelta, dos de sus conductores, Florencia Infante y Yamandú Cardozo, no seguirán en el canal, según publicó Montevideo Portal. El tercer integrante del equipo, el músico Pablo Silvera, seguirá en TV Ciudad.

La Letra chica desde su estreno en 2020 tuvo distintas etapas y equipos de conducción, y que actualmente es presentado por la periodista Maite Sarasola y el actor Jorge Temponi.

El ciclo, que en su etapa inicial estaba encabezado al aire por Ricardo Piñeyrúa, Diego González y Ana Matyszczyk (luego reemplazada por Denisse Legrand), fue uno de los programas de mayor audiencia del canal de la Intendencia de Montevideo, llegando a marcas históricas para la señal. El programa generó debates por sus contenidos, y en 2021, Legrand denunció a la entonces directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, por violencia laboral.

Todos esos elementos llevaron a que en 2022 el programa se reformulara y cambiara de equipo y formato, pasando de emisiones entre semana a los domingos.

Según comentaron desde TV Ciudad a El Observador en noviembre, se busca que el programa sea reemplazado por un nuevo ciclo periodístico.

Los cambios anunciados por TV Ciudad para el año que viene

Según el comunicado publicado por el canal, "Estamos trabajando en nuevos contenidos, con el objetivo de generar una programación variada que apunte a fortalecer y ampliar su alcance, incorporando nuevas audiencias".

Entre esas novedades se anuncia que "En el área de prensa se inicia un proceso organizativo, promoviendo un nuevo proyecto periodístico. Esto implica la redimensión del área y cambios en algunos roles internos, poniendo el foco en la renovación de la programación de los informativos que se estrenarán en el mes de febrero de 2026".

Otro de los cambios previstos para el 2026 es que los domingos dejen de emitirse programas en vivo en TV Ciudad, incluyendo informativos. Por otro lado, además de las desvinculaciones, otras de las figuras del canal tendrán una disminución en su salario.

Por su parte, el canal de streaming de TV Ciudad pausará sus emisiones a partir de esta semana, y cortará su transmisión durante el verano, como ya había sucedido en 2025. Con respecto a esa plataforma, el canal anunció que están trabajando en nuevos programas y en "aumentar las horas de emisión" para la próxima temporada.