Mercado de trabajo: récord de demanda laboral en 2025 y perspectivas para el año próximo

La demanda laboral alcanzó un nivel récord en 2025 y se espera que mantenga el dinamismo el año próximo. De hecho, la mayoría de empresarios consultados por diferentes encuestas estiman que no habrá una disminución de trabajadores en sus compañías durante 2026 .

El monitor laboral elaborado por Advice indicó que entre enero y noviembre de este año ya se superó la cantidad de solicitudes de empleo verificadas en 2024. El informe explicó que si bien el dato de diciembre terminará de definir la magnitud exacta del crecimiento anual, las cifras ya confirmadas permiten proyectar que para el final del año se habrán registrado alrededor de 85.000 solicitudes laborales, posicionando a 2025 como el de mayor demanda registrada en la serie del monitor que comenzó en 2008.

El registro histórico se alinea con la tasa de empleo, que este año llegó a su maor valor desde 2014 y se apoya en un crecimiento económico que si bien fue moderado, es dos veces mayor al promedio de la última década.

Una señal alentadora que destacó Advice es que las proyecciones para 2026 son de una expansión económica similar a las de 2025 . En ese sentido se prevé que el consumo privado siga siendo el principal motor de crecimiento, respaldado por una mayor masa salarial .

1662050932675.webp Entrevista de trabajo Pexels

La consultora expuso que la economía uruguaya seguirá creciendo a un ritmo muy similar al actual (2,3%) y ligeramente por debajo de su potencial a largo plazo (2,5%), lo cual sugiere que habría un margen para un crecimiento adicional y sostenible del empleo. Por tanto, la demanda de trabajo tendría los fundamentos para seguir creciendo el año que viene, proyectó Advice.

El estudio expresó que las perspectivas de los empleadores son positivas para el año próximo, con una mayor proporción de empresas que no modificarán a la baja la cantidad de puestos de trabajo. En ese sentido, la mitad de los consultados prevé un contexto de estabilidad y cree que su plantilla laboral permanecerá igual que este año. Además, cuatro de cada 10 tiene previsto contratar más empleados en 2026 y solo uno estima que disminuirá el empleo en su compañía.

En la misma línea opinaron los empresarios que responden la encuesta de expectativas que anualmente elabora la consultora Exante. Seis de cada 10 consultados plantearon que el empleo permanecerá igual en su compañía, mientras que el 21% cree que aumentará y el 17% que disminuirá.

El documento señaló que el salario real aparece como el principal condicionante del empleo en las empresas que no prevén aumentar su dotación de personal. Sin embargo, Exante mencionó que también se incrementó el porcentaje de encuestados que marcan a la disponibilidad de tecnología y a la insuficiencia de la productividad como factores que inciden en la decisión de contratar más trabajadores.

Demanda laboral para los próximos años

A su vez, la perspectiva de Advice es que la demanda laboral se estabilice en una “meseta alta” donde el empleo se sostiene en niveles históricamente elevados, pero el ritmo de nuevas contrataciones se desacelera tras el récord registrado en 2025, con desafíos estructurales para seguir creciendo.

1573577797538.webp La pandemia provocó una pérdida inicial de unos 120.000 puestos de trabajo.

No obstante, dijo la consultora, un análisis a largo plazo sugiere que la demanda laboral podría estar llegando a un “techo” que le impida seguir creciendo incluso en un escenario de expansión económica, explicado por condicionamientos de índole estructural.

Sobre esa base presentó un horizonte de perspectivas hacia 2030. Los empresarios fueron consultados sobre los factores que consideran más probables que afecten su negocio en los próximos años. Más de la mitad de los ejecutivos señalaron el bajo crecimiento de la economía (56,8%) y los avances tecnológicos e inteligencia artificial (54,7%) como los temas que más le preocupan.

Además, la incertidumbre y volatilidad del entorno macroeconómico (45,8%) y el contexto regional (34,2%) aparecen como otros dos factores que configuran un panorama en el que el común denominador es una preocupación por las limitaciones endógenas de una economía que crece lento y las condiciones de un entorno que se percibe como imprevisible.