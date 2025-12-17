Dólar
/ Economía y Empresas / Azucena Arbeleche

Azucena Arbeleche asume como directora de un banco en Uruguay

Vuelve a la actividad luego de desempeñarse como ministra de Economía durante el anterior gobierno

17 de diciembre 2025 - 20:07hs
Azucena Arbeleche

Azucena Arbeleche

Foto: Inés Guimaraens

Azucena Arbeleche asumirá como directora del banco Itaú luego de desempeñarse como ministra de Economía durante el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou.

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) recibió días atrás una solicitud del banco para la designación de Arbeleche como directora de la institución. Añadió que Itaú aportó toda la documentación requerida por la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

Luego del análisis correspondiente, la Superintendencia otorgó la “no objeción” para su designación en el cargo gerencial.

Previo al cargo de ministra, Arbeleche fue directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía entre 2011 y 2014. Posteriormente trabajó como consultora independiente en gestión de deuda en el exterior a través de organismos multilaterales de crédito.

