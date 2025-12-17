Cruce por el portland de Ancap: Verri afirma que la planta de Paysandú dejará de ser fábrica

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona , anunció este miércoles que se definió un p lan de acción para el negocio del portland de Ancap , con énfasis en la reducción de pérdidas, el mantenimiento del mercado y de los puestos de trabajo.

Según indicó, el plan incluye mejoras en la gestión de la unidad de negocio y descarta expresamente el cierre de plantas.

Sin embargo, el diputado del Partido Colorado, Walter Verri, discrepó con la ministra sobre ese punto, y sostuvo que, si bien la planta de Paysandú no cerrará formalmente, d ejará de operar como fábrica y pasará a funcionar como un centro logístico. En ese marco, explicó que la planta solo realizará tareas de embolsado del cemento producido en Minas, ya que el horno será apagado y quedará como respaldo.

EMPRESAS PÚBLICAS Plan para el portland de Ancap: sin cierre de plantas y con meta de ganancias a 15 años

Ancap cuenta con dos plantas de producción de cemento: una en Minas, considerada más eficiente y donde actualmente se concentra la mayor parte de la producción, y otra en Paysandú, que opera de forma alternada cuando se detiene la planta del departamento de Lavalleja.

El proyecto oficial propone centralizar la producción de clínker en la planta de Minas, mientras que la de Paysandú se dedicaría únicamente a etapas específicas del proceso —como la molienda, la formulación y el envasado— para atender la demanda del norte del país.

El anuncio se produce en un contexto complejo para la unidad de cementos de Ancap. En 2024, la producción de cemento volvió a registrar resultados negativos, con pérdidas por US$ 24,5 millones. Desde el año 2000, el negocio acumula pérdidas por unos US$ 800 millones, considerando tanto los resultados operativos como la pérdida de valor de las inversiones realizadas.

El plan de acción contempla metas en distintos plazos. A corto plazo, se fija como objetivo el cierre del año 2026; a nivel del quinquenio, se apunta a alcanzar los niveles de resultado que tenía el negocio en 2019; y, a mediano y largo plazo, con un horizonte de 15 años, el plan prevé que la unidad de portland llegue a generar ganancias.