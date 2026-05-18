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El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El nuevo Real Madrid de José Mourinho: orden, jerarquía y Federico Valverde como bandera

El uruguayo tendrá nada menos que al portugués como nuevo entrenador en los merengues

18 de mayo de 2026 15:37 hs
Mourinho con su hijo José, en la práctica de Real Madrid.
Mourinho con su hijo José, en la práctica de Real Madrid.

José Mourinho será el próximo entrenador de Real Madrid y del volante uruguayo Federico Valverde, quien queda como capitán principal del equipo tras la salida que se dará el próximo domingo de Dani Carvajal.

El anuncio del club merengue aún no es oficial pero sí oficioso pues todas las fuentes aseguran que el portugués llegó a un acuerdo con Florentino Pérez para volver al banco del que salió en 2013.

Un regreso esperado por gran parte del madridismo

El regreso de José Mourinho a Real Madrid tuvo muchas negociaciones para que se pudiera cumplir.

El portugués pidió que su contrato fuera por dos años. La anterior etapa estuvo tres al mando y, en esta oportunidad, pretende estabilidad para su proyecto, en una institución gigante que hace dos años que no consigue ni un título relevante.

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Según informa Mundo Deportivo, "Mourinho habría pedido capacidad de influir en los fichajes, algo que, por regla habitual, no suele ocurrir en el Real Madrid ya que son el propio presidente y Jose Ángel Sánchez, el director general, quienes los deciden. Sin embargo, Mourinho, que ya en su primera etapa realizó fichajes de calado como Mesut Özil o Ángel Di María, quiere participar en el proceso".

Mourinho tiene contrato con Benfica hasta 2027, pero lo rescindirá para volver a los merengues.

El portugués ya tuvo a uruguayos en sus equipos. Entre ellos, dirigió a Diego Forlán en Inter de Milán de Italia, y a Rodrigo Bentancur en Tottenham Hotspur, además de haber contado con Gustavo Poyet en su cuerpo técnico de Chelsea cuando el volante dejó de jugar como futbolista.

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