"El brazalete queda en buenas manos": el emocionante intercambio entre Federico Valverde y Dani Carvajal, capitán de Real Madrid, que dejará el club

El capitán de Real Madrid , Dani Carvajal, dejará el club blanco cuando finalice su contrato al término de la presente temporada, anunció la entidad este lunes en un comunicado, lo que dejará al uruguayo Federico Valverde como el principal encargado de llevar la cinta.

Tras el anuncio público, Valverde le dedicó un extenso posteo a su compañero, quien hizo toda su carrera en los merengues.

“Dani, tu historia en este club fue salida de un cuento. Son pocos los niños que crecen y defienden toda su vida la misma camiseta, sin intereses, desde el amor al equipo que los vio crecer”, le escribió el uruguayo.

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“Alguna vez lo dije, y lo sostendré siempre: “Ser del Madrid es un privilegio que no todos pueden tener”, y vos sos el ejemplo perfecto de ese privilegio. Ese ejemplo que tienen que seguir los niños de la cantera. Esa lucha, entrega y pasión durante tanto tiempo. Ese sentimiento hacia el fútbol, hacia el amor por la camiseta… porque cuando eso sucede, no hay nada que pueda salir mal”.

Valverde agregó: “No es un adiós. Es un hasta luego, porque los amigos se siguen viendo afuera, como siempre lo hemos hecho. No es un adiós porque dejas un legado. Un sello en este club. Una huella y unos éxitos difíciles de superar. No es un adiós porque serás parte de la historia más grande del Madrid. Porque mis hijos, y los hijos de los madridistas que vendrán, sabrán quién fue Dani Carvajal. Te queremos”.

“Eres un fenómeno”

Por su parte, Carvajal comentó el mensaje del uruguayo.

“¡Has hecho que se me salten las lágrimas guacho!”, le respondió.

“¡Gracias por todos estos años! Eres un fenómeno como te lo he hecho saber muchas veces. ¡El brazalete queda en buenas manos!”, agregó el lateral.

La carrera de Carvajal en Real Madrid

"Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia", destacó el club blanco al comunicar su salida.

0019220029.webp Luis Suárez y Carvajal disputan la posición y el balón AFP

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid y tras un paso breve por el Bayer Leverkusen (2012-2013), Carvajal se adueñó de la banda derecha de la defensa blanca en la última década, logrando un impresionante palmarés.

En total, como recordó el Madrid, 450 partidos vistiendo la camiseta merengue y 27 títulos: "6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España".

Con la selección española ha disputado 51 partidos, proclamándose campeón de la Eurocopa en 2024 y de la Liga de Naciones un año antes.

Carvajal tenía esperanzas de acudir con la Roja al Mundial de Norteamérica, pero en las dos últimas temporadas apenas ha jugado, desde que sufrió una grave lesión de rodilla en octubre de 2024 que le dejó fuera de los terrenos de juego durante ocho meses.

20251224 Federico Valverde junto al presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, y Dani Carvajal en el saludo de Feliz Navidad Federico Valverde junto al presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, y Dani Carvajal en el saludo de Feliz Navidad

A su regreso, en junio del año pasado, apenas participó en un partido en el Mundial de Clubes y esta temporada ha encadenado varias lesiones musculares que apenas le han dejado participar con el equipo.

Según la prensa española, Carvajal no forma parte de la prelista de 55 jugadores convocables por el seleccionador español Luis de la Fuente para disputar el próximo Mundial.

"Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club", declaró el presidente blanco Florentino Pérez, citado en el comunicado.

"Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa", añadió.

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Por sexto año consecutivo, el jugador que ha sido capitán del Real Madrid abandonará el club al término de la temporada.

Antes que Carvajal, dejaron la entidad siendo los capitanes Sergio Ramos (2021), Marcelo (2022), Karim Benzema (2023), Nacho Fernández (2024) y Luka Modric (2025).

Carvajal tendrá la ocasión de despedirse del Estadio Santiago Bernabéu el próximo sábado contra el Athletic en la última jornada de LaLiga.

Con base en AFP