Rodrigo Zalazar se sumó a la selección uruguaya y ya son cuatro jugadores los que trabajan bajo las órdenes de Marcelo Bielsa

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa sigue sumando futbolistas al Complejo Uruguay Celeste en su preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y este lunes tuvo la llegada de Rodrigo Zalazar .

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El volante ofensivo, que recientemente fue fichado por Sporting a Braga de Portugal, por 30 millones de euros , pase récord entre dos clubes lusos, se incorporó a la preparación para la Copa del Mundo, en la que Uruguay debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio.

Rodrigo Zalazar al sumarse a los entrenamientos de Uruguay para el Mundial 2026

Rodrigo Zalazar al sumarse a los entrenamientos de Uruguay para el Mundial 2026

Sin divulgación de la lista de hasta 55 preseleccionados, como tampoco la de convocados que deberá presentarse el 30 de mayo, la celeste ya cuenta con cuatro jugadores entrenando en el predio de la AUF.

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Brian Rodríguez al sumarse a los entrenamientos de Uruguay para el Mundial 2026 Brian Rodríguez al sumarse a los entrenamientos de Uruguay para el Mundial 2026

Ellos son Sebastián Cáceres, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Zalazar.

Brian Rodríguez al sumarse a los entrenamientos de Uruguay para el Mundial 2026 Brian Rodríguez al sumarse a los entrenamientos de Uruguay para el Mundial 2026

Uruguay está en el Grupo H y debutará el 15 de junio ante Arabia Saudí en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el día 21 en el mismo estadio y concluirá la fase de grupos contra España el 26 de junio en el Estadio de Guadalajara, en México.

Facundo Pellistri al sumarse a los entrenamientos de Uruguay para el Mundial 2026 Facundo Pellistri al sumarse a los entrenamientos de Uruguay para el Mundial 2026

La celeste, bajo la dirección de Bielsa, terminó cuarta en las eliminatorias de la Conmebol y llegará al torneo con el recuerdo amargo de Catar 2022, cuando quedó eliminada en la fase de grupos.