Por qué este domingo es una fecha especial para Marcelo Bielsa con la selección uruguaya

Cuando faltan 25 días para el inicio del Mundial 2026, Marcelo Bielsa celebró este fin de semana sus primeros tres años al frente de la selección uruguaya , luego de lo que fue la contratación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

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La AUF confirmó su contratación el 15 de mayo de 2023, y dos días después, el 17, del que este domingo se cumplen tres años, firmó su contrato.

Cuando restan solo 25 días para el inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, Marcelo Bielsa celebra este domingo tres años con la selección uruguaya.

El entrenador argentino impuso su estilo de juego de entrada, con un equipo que ejerce una presión asfixiante arriba y sacó réditos muy importantes en los inicios de las Eliminatorias, y también de la Copa América 2024.

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No obstante, posteriormente el propio equipo no le respondió al nivel que lo venía haciendo, y terminó clasificando de la forma en que no se esperaba al Mundial 2026, con poca expectativa en las tribunas de parte de la gente sobre el final de las propias Clasificatorias, y con un juego muy opaco, además de con los puntos casi justos.

20240710 SOC - SPO - URUGUAY - V - COLOMBIA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay looks dejected after the team's elimination during the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal mat Luis Suárez y Marcelo Bielsa Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP

En la Copa América 2024 le ganó por penales a Canadá, 4-3, luego de haber igualado 2-2, y terminó en el tercer lugar.

Allí tuvo diferencias con Agustín Canobbio, que se zanjaron hace poco más de dos meses cuando lo volvió a citar para los partidos de la fecha FIFA de marzo ante Inglaterra y Argelia.

También Luis Suárez tuvo un duro encontronazo con él y realizó una conferencia de prensa luego de lo que fue su despedida de la selección uruguaya.

Bielsa hizo debutar a varios futbolistas con Uruguay. Entre ellos se pueden citar los siguientes jugadores: Lucas Olaza, Franco Israel. Rodrigo Zalazar, Emiliano Martínez, Maximiliano Araújo, Cristian Olivera, Thiago Borbas, Federico Viñas, Nicolás Marichal, Luciano Rodríguez, Nicolás Fonseca, Miguel Merentiel, César Araújo, Kevin Amaro, Santiago Mouriño, Rodrigo Aguirre, Christopher Fiermarín, Juan Manuel Sanabria, Ignacio Laquintana y Julio Daguer.

Hasta ahora, el técnico dirigió 34 partidos a la celeste, de los que ganó 14, empató 13 y perdió siete.

El máximo goleador desde que él dirige a Uruguay, es Darwin Núñez con 10 goles.

Por su parte, los futbolistas que más han jugado fueron Maximiliano Araújo, Manuel Ugarte y Facundo Pellistri, con 28 presencias.

Mientras tanto, la selección uruguaya comenzó ya los trabajos y Bielsa tiene a tres futbolistas adelantados para preparar el Mundial 2026, como informo Referí.