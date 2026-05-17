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La razón por la que Nicolás De la Cruz no jugará este domingo con Flamengo ante Athletico Paranaense, a 25 días para el Mundial 2026 y la selección uruguaya espera

El media punta celeste ha mejorado mucho de sus lesiones, pero no podrá jugar otra vez

17 de mayo de 2026 11:14 hs
Nicolás De La Cruz

Nicolás De La Cruz

Foto: Mauro Pimentel / AFP

Nicolás De la Cruz ha tenido un repunte fundamental en su forma física y de lo que han sido sus lesiones a lo largo de toda la temporada con Flamengo, pero este domingo ante Athletico Paranaense, no jugará cuando quedan solo 25 días para el inicio del Mundial 2026 y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa lo espera.

El futbolista ha disputado más encuentros en este mes de mayo de los que había jugado últimamente, debido justamente a que sus rodillas, ambas, estuvieron un buen tiempo lesionadas.

Si se toma el último mes calendario, desde el 8 de abril pasado, Nicolás De la Cruz alternó en 10 de los partidos de Flamengo, aunque en uno solamente fue titular.

¿Por qué no juega Nicolás De la Cruz este domingo con Flamengo?

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa espera a Nicolás De la Cruz para que se sume a los entrenamientos en el Complejo Uruguay Celeste de cara al Mundial 2026.

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Entre esos encuentros que jugó con Flamengo en el último mes calendario, hubo uno en la altura de Cusco a más de 3.000 metros de altura, por Copa Libertadores.

Esto fue tomado como una gran noticia, teniendo en cuenta que el media punta normalmente, no jugaba encuentros en ciudades con altitud, ya que no se sentía bien.

A su vez, no solo jugó dicho partido, sino que fue importante para su equipo.

Distintos medios brasileños informan en las últimas horas que De La Cruz mostró "una notable mejoría respecto al año pasado, lo que le ha valido elogios de los departamentos médico y fisiológico de Flamengo".

Más allá de esto, este domingo, Nicolás De la Cruz volverá a quedar al margen de Flamengo contra Athletico Paranaense por el Brasileirao.

¿La razón? Es que se jugará en césped sintético y esa superficie le complica las rodillas, como sucedía con Luis Suárez cuando defendía a Gremio,

No obstante, medios brasileños informan que el futbolista uruguayo "entrenó normalmente en el campo de entrenamiento de Flamengo, George Helal", con algunos jugadores que no viajaron a Curitiba para disputar dicho compromiso.

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