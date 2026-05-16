Marcelo Saracchi campeón en Escocia: mirá la gran jugada del uruguayo para el gol clave con el que Celtic se quedó con la copa y le arruinó un histórico título a Hearts

Celtic, del uruguayo Marcelo Saracchi , derrotó por 3-1 al Hearts en el partido que decidía el título de la liga escocesa, disputado este sábado en Glasgow, poniendo fin al sueño del equipo de Edimburgo, que buscaba poner fin a 40 años de hegemonía entre los dos grandes clubes de Glasgow y su primera liga en 66 años.

El club verdiblanco logró la victoria en los últimos minutos (87' y 90+8') para alcanzar su 14º título en las últimas 15 temporadas, y de esta manera suma en su palmarés 56 ligas y desempata con su gran rival, el Glasgow Rangers, que queda con 55 campeonatos.

Saracchi fue protagonista de la jugada del gol del japonés Daizen Maeda que quebró la paridad y le dio el 2-1 a su equipo cuando el reloj se acercaba a los 90 minutos y que tuvo que ser corregido por el VAR para ser validado .

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En un último partido que era una final, en la que al Hearts le bastaba el empate para llevarse el título, el equipo de la capital escocesa se adelantó en el marcador con un tanto de Lawrence Shankland poco antes del descanso (42').

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GoalsXtra/status/2055640177213624674&partner=&hide_thread=false An unbelievable decision. The referee ruled the goal valid following a VAR review pic.twitter.com/Xs7ZXjcLAs — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 16, 2026

El Hearts estaba más cerca de convertirse en el primer club desde 1985 que ganaba el campeonato escocés sin ser el Celtic o el Rangers (aquel año fue el Aberdeen, entrenado entonces por Alex Ferguson), pero los locales empataron en la última acción antes de la pausa, un penal transformado por el belga Arne Engels.

Marcelo Saracchi celebra junto a sus compañeros su primer gol con el Celtic Marcelo Saracchi celebra junto a sus compañeros su primer gol con el Celtic Foto: Celtic

Pese a ese gol, al Hearts le alcanzaba el empate y creyó en el título toda la segunda parte, hasta que se desmoronó en los últimos minutos.

Locura en el final

En el minuto 88, el árbitro anuló un tanto a Daizen Maeda por fuera de juego. El japonés había rematado en boca de gol un envío de Osmand, pero el colegiado se había equivocado. Había pitado fuera de juego del nipón cuando el que había recibido el balón en el inicio de la jugada era su compañero. Le avisaron desde el VAR y dio validez al tanto. Maeda rompió a llorar, como tantos aficionados del Hearts a los que la última esperanza se les esfumó en el minuto 99 cuando, con el golero arriba intentando rematar una falta, Osmand aprovechó la barra libre para marcar a puerta vacía.

Embed El arquero del Hearts fue a CABECEAR en la ÚLTIMA JUGADA, perdieron la pelota y Celtic metió el 3-1 con TRES JUGADORES YÉNDOSE SOLOS CONTRA EL ARCO.



La invasión de los hinchas al momento del gol es una LOCURA.



IMPRESIONANTE FINAL. pic.twitter.com/PGVO6cehFJ https://t.co/INIe5vilH7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 16, 2026

Los aficionados del Celtic invadieron el césped para celebrar el título con sus jugadores, mientras que la maldición se mantiene para el Hearts, que ya en 1965 dejó escapar el título tras una derrota en la última jornada por 2-0 contra el Kilmarnock.

Los 'Jambos' no habían estado tan cerca de un título liguero desde la temporada 1986, la última de Ferguson antes de marcharse al Manchester United, cuando se les escapó la liga en el último partido con una derrota ante el Dundee United. Aquella vez, el campeón fue el Celtic. La historia se repitió. Los Católicos suman su quinto título consecutivo y ya son el gran rey de Escocia con 56 trofeos. El Hearts tendrá que seguir esperando.

Con base en AFP y EFE