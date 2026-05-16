El uruguayo Thomas Silva acarició un nuevo podio en la etapa del Giro de Italia de este sábado, en la que finalizó cuarto, tras otra destacada actuación; mirá el video

El ciclista uruguayo Thomas Silva , del equipo kazajo XDS Astana, volvió a tener una destacada actuación en el Giro de Italia este sábado al finalizar en la cuarta posición de la octava etapa, quedando muy cerca de su tercer podio en la competencia en la que está teniendo su histórico debut.

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG) se impuso en la etapa disputada entre Chieti y Fermo, después de una fuga de más de 75 kilómetros y de mantener a raya a un grupo perseguidor que llegó a tener más de 30 corredores.

¡¡JHONATAN NARVÁEZ SE QUEDÓ CON LA ETAPA 8!! El ecuatoriano consiguió su SEGUNDA VICTORIA en el #GiroDeItaliaEnDSPORTS , tras obtener un registro de 3:27:26, por delante de Andreas Leknessund y Martin Tjøtta. @CastellanosCami en #CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/xIYc9ntTbf

Silva , quien sorprendentemente ya lució la malla rosa de líder en las primeras etapas tras ganar la segunda , llegó a 44 segundos del ganador y a dos del tercer clasificado, el noruego Martin Tjotta.

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Con este resultado, el uruguayo sigue siendo uno de los protagonistas del Giro, en las etapas que se ajustan a su perfil, donde hace historia al ser el primer ciclista celeste en diputarlo.

En la clasificación general el fernandino se ubica en el puesto 46º, tras mejorar 10 posiciones este sábado.

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La primera fuga que se consolidó en el día, formada por los italianos Alberto Bettiol (XDS Astana) y Filippo Ganna (INEOS), fue neutralizada a falta de 102 kilómetros para el final. Unos 20 kilómetros más tarde lo intentaron los UAE Mikkel Bjerg y Jhonatan Narváez, a los que se unió Andreas Leknessund (Uno-X).

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Thomas Silva takes a solid fourth place today. Christian Scaroni finishes sixth.#XDSAstanaTeam #GirodItalia pic.twitter.com/hQIhRL2W7q — XDS Astana Team (@XDSAstanaTeam) May 16, 2026

Del pelotón salió un numeroso grupo en su persecución, pero ya no les alcanzaron. En las faldas de la subida a Capodarco, a menos de 10 kilómetros para el final, Bjerg, que había trabajado durante toda la jornada, se quedó atrás y, poco después, Leknessund tampoco pudo seguir al ecuatoriano, que entró en solitario en la meta de Fermo.

Este domingo, antes de la jornada de descanso, el pelotón afrontará una nueva etapa con subida al final, perfil que le da bien a Thomas Silva. Los 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale arrancan con un largo tramo ligeramente ascendente para terminar con dos puertos encadenados, uno de tercera categoría (Querciola, 11,3 kilómetros al 4,3 %) y otro de primera (Corno alle Scale, 10,8 kilómetros al 6,1 %).

Con base en EFE