El ciclista uruguayo preseleccionado para el Giro de Italia: Thomas Silva habló con Referí de su gran 2025, el histórico pase a XDS-Astana y su calendario con grandes carreras

En una pausa a sus días de entrenamientos en Maldonado, donde también aprovecha para descansar junto a su pareja y a su familia, Thomas Silva Cousan , ciclista uruguayo que hizo historia al ser el primero en pasar a un equipo World Tour , la principal categoría internacional, habló con Referí acerca de su gran 2025 y de cómo han sido sus primeros días como pedalista del XDS-Astana , equipo de Kazajistán en el que fichó por dos temporadas y que supo tener en sus filas a Alberto Contador y Lance Armstrong .

Su pase de Caja Rural , donde se destacó en la pasada Vuelta de España , su primera grande de tres semanas, al equipo kazajo, fue una de las mejores noticias del año del deporte uruguayo, al ascender a la elite del pedal mundial, con la posibilidad de correr Giro de Italia y Tour de France, las otras dos grandes y las más importantes, así como también competencias clásicas y monumentos.

“Es Thomas, pero acá me dicen Tomás”, dijo ante la consulta de cómo se pronuncia su nombre, del que aclaró que no lleva tilde, si bien ya está acostumbrado a que lo llamen de esa forma a lo uruguayo.

Por estos días, el campeón nacional de ruta, de 24 años, entrena en su departamento, Maldonado, donde su apellido materno, Cousan, tiene larga tradición en los pelotones.

¿Cómo es su actividad por estos días en Uruguay? ¿Entrenamientos y algo de vacaciones?

Nos mandan todo por una aplicación, nos cargan los entrenamientos y, en el lugar en el que me encuentre, tengo que ir cumpliendo. Ahora en realidad, que es un poco la pretemporada, pero sin relajarnos, entrenando y enfocados, y ya el día 23 de enero tenemos la primera competencia en España.

¿En Uruguay puede competir en las pruebas que se desarrollan los fines de semana?

Este fin de semana competí en la Fiesta del Pueblo en Treinta y Tres, pero compito como libre o corredor de la selección uruguaya. No puedo correr como con el equipo Astana.

1697039240544.webp Thomas Silva en Caja Rural-Seguros RGA Caja Rural-Seguros RGA

¿Viene de familia de ciclistas?

Sí, yo vengo de la familia Cousan, que es muy conocida acá en Maldonado, y mis abuelos, mis tíoabuelos, todos han sido ciclistas. Viene un poco de sangre, sí.

¿Cómo se inició en el ciclismo? ¿Corría en las pruebas de Codecam?

Comencé a competir a los cinco años, y hasta hasta los 12 o 13. Allí paré y luego volví a los 15, y hasta ahora.

¿A qué equipos defendió?

Estuve la mayor parte en el Club Ciclista Maldonado. Luego en el Club Ciclista de Ciudad Plata. Si no recuerdo mal, luego también un poco en Maldonado. Luego de Ciudad Plata ya pude ir a España.

¿Cómo fue el salto a Caja Rural, una referencia en España, y sus comienzos en el ciclismo europeo?

En Caja hice un año en el filial, que es el amateur, como el equipo cantera de ellos. Al año siguiente pude dar el paso a profesionales con Caja Rural y ahí estuve dos años. Ahora pasé al World Tour con XDS-Astana.

Thomas Silva y sus compañeros de Caja Rural Thomas Silva y sus compañeros de Caja Rural Caja Rural

Cerró un año 2025 soñado con muchos momentos importantes, como en el Tour de Qinghai y buenas actuaciones en la Vuelta de España.

En mi primer año profesional, en 2024, nos adaptamos muy rápido a la categoría. Justo en el equipo había otros chicos que estaban ya siendo ellos y había que echarles una mano. Entonces se vio que se podían hacer buenas cosas. Y en este 2025 tuve más oportunidades, que creo que las pude aprovechar. Salió un muy bonito año.

¿La actuación en la Vuelta de España fue tu gran pico en la temporada?

Hice una gran Vuelta, que se transformó en un sueño cumplido. Ojalá sea la primera de muchas. Fue una experiencia inolvidable. Esperemos tener más.

Thomas Silva en La Vuelta de España con Caja Rural Thomas Silva en La Vuelta de España con Caja Rural Caja Rural

¿Esa actuación fue la que convenció a XDS-Astana para ficharlo?

El año pasado ya había habido contactos con algunos equipos. Pero, justo, también había renovado y extendido contrato con Caja Rural. En 2025, a mitad de año, ya se empezó, después de haber hecho alguna carrera buena, también a tener contactos con algún equipo. Y en la Vuelta a España sí que fue cuando se cerró todo, pero ya había un contacto previo.

¿Qué sintió al lograr ese salto?

Felicidad. Pasó todo en la Vuelta a España, que al final para Cajal Rural y para mí era el objetivo del año, la carrera más importante y tocó seguir enfocados en la Vuelta, que era en lo que se estaba. Cuando terminé la temporada, pude disfrutar, festejar, y ahora estoy muy motivado y trabajando para este 2026.

¿Qué rol cree que va a tener en Astana? ¿Llega como un ciclista nuevo que va pagar derecho de piso o cree que puede ser protagonista? ¿Le han dicho algo?

Sí, en diciembre ya hice una concentración con ellos. Estuvimos hablando un poco del calendario y por lo que estuvimos hablando, me van a dar cierta libertad en algunas carreras. Esperemos cuando tenga la libertad poder aprovecharla, sino estaremos siempre dispuestos a brindarnos a los compañeros y a aprender lo máximo posible.

Thomas Silva en el Tour de Qinghai Thomas Silva en el Tour de Qinghai

¿Ya conoció Kazajistán, el país del Astana?

No, en realidad el equipo tiene la licencia en ese país, pero tiene toda la infraestructura en Italia. Las concentraciones las hacen en Alicante, en España, y estuvimos concentrados allí, en Alicante. Justo ahora, del día 6 al 15 de enero también están de concentración. Es la segunda concentración del año, pero a mí me dejaron quedarme en casa, entrenando y haciendo las cosas con la familia.

Y controlándolo a distancia con la aplicación…

Eso es porque al final luego se hace muy largo, después yo paso todo el año allá, entonces ellos también entienden que ahora que no hay competencias es un buen momento para desconectar y estar en casa.

¿Sus primeras competencias con Astana serán en enero?

Sí, estoy viajando el sábado 17 y tengo las primeras competencias los días 23, 24 y 25 de enero en España. Luego también tengo tres días de descanso y enseguida tres días más de competencia en Mallorca. Al otro día de la última competencia tengo previsto el viaje para Uruguay nuevamente, para estar presente en el Campeonato Nacional.

La presentación del XDS Astana Team con el uruguayo Thomas Silva La presentación del XDS Astana Team con el uruguayo Thomas Silva

¿Se puede decir que ya se apronta para el debut?

Sí, estuvimos en la concentración en diciembre y planificamos el calendario hasta mitad de año, así que hasta esa fecha ya tenemos definido.

¿A qué carrera lo lleva lo va viendo el director del equipo o ya sabe hasta mitad de año cómo es su agenda?

En principio hasta mitad de año ya lo sabemos.

Las posibilidades de Thomas Silva de correr el Giro de Italia 2026

Luego de hacer historia en la Vuelta de España y al pasar a un equipo World Tour, a Thomas Silva se la abre la posibilidad de correr varias pruebas clásicas o monumentos del ciclismo, y también las dos grandes que le quedan pendientes: el Tour de France y el Giro de Italia.

Thomas Silva en XDS-Astana Thomas Silva en XDS-Astana

En ese sentido, ya sabe que está entre los preseleccionados del XDS-Astana para el Giro 2026, que se realiza entre los días 8 y 31 de mayo, y que este año tiene un recorrido que se adapta mejor a su perfil.

El equipo ya eligió a 10 ciclistas pensando en esa competencia, entre los que está el uruguayo, y luego debe afinar la lista final con los ocho que integrarán el equipo que correrá por las montañas italianas, lo que se definirá más cerca de la fecha.

Después de haber corrido la Vuelta de España, ¿siente que ya esta pronto para un Giro de Italia o un Tour de Francia?

Sí. Ya estuve presente en una grande (la Vuelta de España), me parece que el balance fue positivo y también me sirvió mucho como experiencia. Al final es mi primera vez estando en tres semanas de competencia y me siento capacitado, pero esperemos estar a la altura, y si nos toca estar lo haremos de la mejor manera posible.

Si tuviera que elegir, ¿Tour o Giro?

Depende más que nada del recorrido. Por ejemplo, este año creo que de las tres, la que mejor se adapta a mí sería el Giro. Veremos.

TURÍN, 21/08/2025.- Los corredores del Caja Rural participan en la presentación, este jueves, de la Vuelta Ciclista a España que comienza el sábado desde Turín (Italia). EFE/ Javier Lizón Thomas Silva y los corredores del Caja Rural participan en la presentación, este jueves, de la Vuelta Ciclista a España que comienza el sábado desde Turín (Italia). Foto: EFE

¿Ya tiene estudiadas a las tres?

Sí, porque en cuanto se conocen los recorridos, cuando se hacen oficiales, enseguida el equipo se pone a analizarlo y va viendo para armar el equipo para cada uno.

¿Se puede conocer alguna otra competencia destacada del calendario en la que vaya a correr en la primera mitad del año?

En principio, el primer bloque que hago son estas tres clásicas en España, las tres siguientes en Mallorca, Campeonato Nacional (de Uruguay). Luego viajo, dos días después del Nacional, el día 10 de febrero, y llegaría directo a correr, pero el equipo me dio a elegir que después del viaje elija si corro o no, por el tema del cansancio, jet lag, etcétera, que sería la Vuelta a Murcia. Y luego viene el primer bloque fuerte Strade Bianchi, Tirreno Adriático, Milán-San Remo y posteriormente ya una concentración de altura y a enfocarse en el Giro.

Esas son grandes carreras de Europa que se pueden ver por TV en Uruguay. ¿Lo podremos ver?

Strade Bianche es una clásica. El Tirreno Adriático, si no me equivoco, son seis días. Y Milán-San Remo es un "monumento" (carreras históricas de un día). En el ciclismo hay cinco monumentos (Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía) y Milán-San Remo es uno de ellos, así que también estoy muy motivado para eso.

¿Esas carreras no las había hecho?

No, ninguna de esas tres. Es lo que te comentaba, que es un cambio de equipo pero también un cambio un poco de calendario, muchas carreras por primera vez, así que hay muchos cambios que motivan.

El salto de pasar a un equipo World Tour

En la concentración con el equipo, ¿pudo intercambiar con algunos de los ciclistas? Comparte con figuras como los italianos Alberto Bettiol y Diego Ulissi, o el colombiano Sergio Higuita.

Con colombianos y con ecuatorianos estábamos en el mismo grupo de entrenamiento y como hablamos el mismo idioma, hicimos un buen vínculo. Compartimos con Bettiol, Ulissi, con gente grande de verdad. La primera impresión fue muy buena. Veremos ahora cuando estemos en el autobús antes de largar, a ver cómo se va.

Thomas Silva en XDS-Astana Thomas Silva en XDS-Astana

¿Cómo es el salto de calidad de llegar a un equipo World Tour? Por ejemplo, ¿la bicicleta cambia mucho? ¿Hay otros detalles?

Sí, al final cambia todo. Al final, obviamente que lo que cambia, que hace la gran diferencia, es el presupuesto que tienen los equipos. Y obviamente que ahí cambia todo. Hay mucho más staff, hay mucho más auxiliares, mucho más directores, mucho más ciclistas. Y a la hora del material también. Se estudia más todo el material y en este caso con la bicicleta creo que también tenemos un puntito a favor, porque es un poquito mejor. Se estudia todo mucho más. Hay una persona indicada para cada cosa y esperemos que toda esa sumatoria ayude a dar pasos hacia adelante.

La presentación del XDS Astana Team con el uruguayo Thomas Silva La presentación del XDS Astana Team con el uruguayo Thomas Silva

¿Y la alimentación? ¿Tiene más controles?

Ya trabajaba con nutricionista personal y el entrenador, que era un entrenador del Caja Rural. Este año tengo nutricionista y entrenador del Astana.

¿Hubo algo del equipo que le sorprendió?

Lo que más me chocó fue la concentración. Tuvimos muchos análisis, muchos test. Muchos de esos test fueron la primera vez que me los hicieron. Me sorprendió un poco eso, la forma en que nos analizan. Además, la vestimenta, el material, todo eso se va manteniendo un poco informado. A veces uno se entera antes de que lo suban a las redes. Entonces no se impresiona tanto.

¿Creés que su experiencia puede inspirar a otros uruguayos a que lleguen a Europa y a un equipo World Tour?

Sí, creo que ya hace unos años tanto Eric (Fagúndez), que es el otro uruguayo que estaba también corriendo profesionalmente en Europa, como yo, abrimos una ventana. Justo después salieron varios chicos que pudieron ir a España a competir. Me parece que se ha abierto esa puerta, que antes era muy difícil. Me acuerdo que tanto Eric como yo la tuvimos muy complicada. Y justo unas generaciones después ya veías que de la misma generación se iban cinco o seis chicos, que hace unos años era imposible. Entonces creo que de a poco se puede ir haciendo, y solo necesitamos que sigan saliendo esos chicos con ganas de ser ciclistas de verdad.

Zurich (Switzerland Schweiz Suisse), 29/09/2024.- Riders cross the Muenster bridge past the Grossmuenster church in the Men Elite Road Race at the 2024 UCI Road and Para-cycling Road World Championships in Zurich, Switzerland, 29 September 2024. (Ciclismo Thomas Silva y Eric Fagúndez en el Mundial de Zúrich 2024 EFE

¿Qué consejo le daría a los que tienen la posibilidad de ir a Europa a probarse?

Lo mismo quee digo siempre cuando pedaleo con algunos chicos: que al final, que si tienen ganas, que lo aprovechen y que sean juiciosos, que si quieren ser ciclistas de verdad que lo intenten y que sacrifiquen todo. El otro día también hablaba con Pablo Bonilla, que estaba en duda, y le dije: "Mira, si es lo que tú quieres, el momento es ahora, hay que aprovecharlo 100% ahora, que luego dentro de 4 o 5 años no digas, 'tuve la oportunidad y no la aproveché’. Saber lo que uno quiere y luchar por eso”.