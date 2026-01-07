La espectacular presentación del nuevo equipo del uruguayo Thomas Silva, el XDS Astana Team, donde competirá en la máxima categoría del ciclismo; mirá el video

El XDS Astana Team , el equipo ciclista de Kazajistán que fichó recientemente al uruguayo Thomas Silva , realizó una espectacular presentación de cara a la nueva temporada de competencias.

El equipo está celebrando sus 20 años y para recibir el año nuevo 2026 hizo un video en el que se ve a sus distintos integrantes cantando, mientras que uno de sus ciclistas, el italiano Nicola Conci, toca la guitarra, ya que es uno de sus hobbies.

En la presentación del plantel de 30 ciclistas se ve a Thomas Silva con la camiseta con la bandera de Uruguay que lleva por ser el campeón nacional vigente, la que lucirá en las competiciones.

El ciclista celeste, que fue presentado por Astana el pasado 8 de diciembre , tendrá su primera experiencia como ciclista de un equipo World Tour, la principal categoría de la UCI (Unión Ciclista Internacional), lo que le abre la puerta para disputar las grandes carreras como el Tour de Francia y el Giro de Italia.

Silva, de 23 años y actual campeón nacional uruguayo, se ha consolidado las últimas temporadas en carreras de una sola jornada que se desenvuelve con soltura en terrenos montañosos y que además posee un potente esprint.

En la temporada 2025 ganó la clasificación de montaña de la Vuelta a Andalucía, una etapa del Tour del Lago Qinghai, donde también terminó segundo en la general, y una etapa del Gran Premio Internacional Beiras e Serra da Estrela. Además quedó cuarto en el Gran Premio Miguel Indurain y en el Grand Prix du Morbihan.

"Estoy muy contento e inspirado por la oportunidad de dar un gran paso en el World Tour con un equipo tan prestigioso e histórico como el XDS Astana Team. Estoy deseando unirme al equipo, anticipando la nueva temporada, ¡y mi motivación está al máximo nivel! Hay mucho trabajo por delante, pero estoy dispuesto a darlo todo para seguir mejorando como ciclista profesional", declaró Thomas Silva tras firmar por su nuevo equipo.

Para Alexandr Vinokurov, director general del equipo XDS Astana, el ciclista uruguayo ha crecido "significativamente en los últimos años y su progreso a nivel pro-continental ha sido muy notable, por lo que su paso al World Tour era solo cuestión de tiempo".

"Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo con la dirección de Caja Rural–Seguros RGA y hayamos podido hacer esta transición antes de la temporada 2026. Creo que en nuestro equipo, Thomas tendrá todo lo que necesita para continuar con el impulso que ha construido en las últimas dos temporadas", aseguró.