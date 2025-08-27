El uruguayo Thomas Silva se acerca a la máxima categoría del ciclismo mundial tras el interés de Astana, el equipo kazajo del World Tour

La gran temporada que está teniendo el ciclista uruguayo Thomas Silva y su proyección a sus 23 años, ha llevado a que este muy cerca de firmar con Astana Qazaqstan Team , el equipo World Tour que, en caso de incorporarlo, le permitiría llegar a las grandes pruebas como el Tour de Francia o el Giro de Italia.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En medio de la Vuelta de España, su debut en la competencia en la que el fernandino compite para Caja Rural-Seguros RGA y ya tuvo dos top 10 en la primera y cuarta etapa, se conoció el interés del equipo kazajo por él.

Según informa el diario deportivo Marca, Thomas Silva está muy cerca de convertirse en nuevo corredor del Astana y fuentes que están cercanas a la operación señalaron a ese medio que "está prácticamente hecho".

Thomas Silva en La Vuelta de España con Caja Rural

Thomas Silva en La Vuelta de España con Caja Rural

El uruguayo, vigente campeón nacional de ruta, tiene una cláusula de salida en su contrato con Caja Rural.

CICLISMO El uruguayo Thomas Silva volvió a estar en el top 10 de la Vuelta de España, en la cuarta etapa que se disputó este martes

CICLISMO Vuelta de España 2025 con los uruguayos Thomas Silva y Eric Fagúndez; mirá las etapas y por dónde seguir la carrera

Para su traspaso a Astana restan “flecos importantes por cerrar en torno a los términos de dicha cláusula”, indicó Marca.

Thomas Silva y sus compañeros de Caja Rural Thomas Silva y sus compañeros de Caja Rural Caja Rural

Seguido por varios equipos

Las buenas actuaciones de Silva en 2024 y en la actual temporada hicieron que varios equipos lo siguieran con intenciones de ficharlo.

“Su regularidad y su capacidad de adaptación en carreras de media montaña han despertado la atención de varios equipos de primer nivel”, destacó Marca.

Pero el equipo que aceleró por él fue el Astana, que, salvo problemas relativos a las cláusulas, se lo llevarán para la próxima temporada.

Thomas Silva en el Tour de Qinghai Thomas Silva en el Tour de Qinghai

El uruguayo se ha destacado con podios y buenas actuaciones. Obtuvo dos segundos puestos consecutivos en la general del Tour of Qinghai Lake (2024 y 2025), donde ganó una etapa este año.

Además, logró la victoria en el GP Beiras e Serra da Estrela y en la Volta ao Alentejo; y un cuarto puesto en el Gran Premio Miguel Indurain 2025 en España.

Silva, que ya había sido campeón nacional de ruta en 2022, llegó a Caja Rural en 2023 tras comenzar en su equipo filial y con un contrato hasta 2027. “Sin embargo, la posibilidad de activar su cláusula World Tour abre ahora un escenario que podría cambiar el rumbo de su carrera. Astana busca aire fresco y un corredor versátil que combine juventud y resultados contrastados, y Silva encaja en ese molde”, destacó Marca.

Su llegada a un equipo World tour sería un hecho histórico para el ciclismo uruguayo, que podrá tener a uno de sus representantes en las carreras más icónicas como el Tour o el Giro.

Astana Team, un equipo con polémicas

El Astana, que actualmente es conocido formalmente como XDS Astana Team, es un equipo ciclista profesional kazajo fundado en 2007 bajo el patrocinio de Samruk-Kazyna, un conglomerado de empresas estatales de Kazajistán.

Su origen se remonta a 2006, cuando el equipo español Liberty Seguros-Würth se vio envuelto en el escándalo de dopaje Operación Puerto, lo que llevó a la retirada de sus patrocinadores. Astana intervino como sponsor de emergencia, permitiendo que Alexander Vinokourov ganara la Vuelta a España ese año bajo el nuevo nombre.

El team Astana en el podio con Armstrong en el centro. El team Astana en el podio con Armstrong en el centro.

Al año siguiente debutó como UCI ProTeam (ahora WorldTour). En 2008, con Johan Bruyneel (ex-Discovery Channel) como director, el equipo se reinventó con fichajes como Alberto Contador, logrando éxitos masivos, pero enfrentando crisis financieras en 2009, casi colapsando y generando conflictos internos con el regreso de Vinokourov y Lance Armstrong.

En 2022, se renombró Astana Qazaqstan Team para resaltar su identidad nacional y en este 2025, firmó un contrato de cinco años con el fabricante chino de bicicletas XDS Carbon-Tech.