La polémica del clásico Nacional vs Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya: ¿fue penal de Diego Romero sobre Leonardo Fernández?

El clásico que Nacional y Peñarol juegan este domingo, bajo lluvia, por la finalísima de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central tuvo una incidencia muy polémica en el primer tiempo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Ocurrió a los 8 minutos de juego cuando Maximiliano Olivera subió bien por izquierda y tiró un centro al área de Nacional.

El lateral Diego Romero no rechazó, la dejó correr y Peñarol rearmó el ataque con Leo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

La pelota se iba sobre la línea de fondo cuando Julián Millán la devolvió tirándose.

FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA Empezó en hora, no hubo banderas gigantes, ni paraguas y a la finalísima Nacional vs Peñarol solo la empañó una bengala que cayó en la cancha del Gran Parque Central

PEÑAROL El uno por uno de Peñarol en el clásico ante Nacional por la finalísima de la Liga AUF Uruguaya: Maximiliano Olivera y Jesús Trindade aportaron marca y orden

Ahí la fueron a disputar Leo Fernández y Diego Romero.

Fernández la jugó primero, claramente. Romero lo impactó intentando despejar la pelota.

El contacto fue pleno y la pelota la jugó claramente Fernández. Son razones para cobrar penal.

Sin embargo, la acción tuvo un elemento que Gustavo Tejera valoró para no cobrar penal y que Diego Dunajec, desde el VAR, compartió en cuanto a su criterio.

El contacto se produce cuando la pelota está saliendo, alta, sobre el fondo de la cancha y el toque de Romero no le impide de ninguna manera a Fernández llegar al balón para poder tirar el centro.

Esa valoración de Tejera contó con el visto bueno de Dunajec y por eso el juego se reinició con saque de arco a favor de Nacional.