La polémica del clásico Nacional vs Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya: ¿fue penal de Diego Romero sobre Leonardo Fernández?

El clásico que Nacional y Peñarol juegan este domingo, bajo lluvia, por la finalísima de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central tuvo una incidencia muy polémica en el primer tiempo.
Ocurrió a los 8 minutos de juego cuando Maximiliano Olivera subió bien por izquierda y tiró un centro al área de Nacional.
El lateral Diego Romero no rechazó, la dejó correr y Peñarol rearmó el ataque con Leo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.
La pelota se iba sobre la línea de fondo cuando Julián Millán la devolvió tirándose.
Ahí la fueron a disputar Leo Fernández y Diego Romero.
Fernández la jugó primero, claramente. Romero lo impactó intentando despejar la pelota.
El contacto fue pleno y la pelota la jugó claramente Fernández. Son razones para cobrar penal.
Sin embargo, la acción tuvo un elemento que Gustavo Tejera valoró para no cobrar penal y que Diego Dunajec, desde el VAR, compartió en cuanto a su criterio.
El contacto se produce cuando la pelota está saliendo, alta, sobre el fondo de la cancha y el toque de Romero no le impide de ninguna manera a Fernández llegar al balón para poder tirar el centro.
Esa valoración de Tejera contó con el visto bueno de Dunajec y por eso el juego se reinició con saque de arco a favor de Nacional.
