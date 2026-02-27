Ganó 10 títulos con Luis Suárez en Barcelona, tuvo depresión y su vida cambió al trabajar en una tienda deportiva: "Te vas hundiendo y no te das cuenta"

Jérémy Mathieu fue figura de Barcelona durante tres temporadas desde 2014 hasta 2017 y es parte grande de la historia del club catalán ya que fue campeón, entre otros títulos, de la Champions League 2014-15, la última lograda por el momento. En ese entonces, fue compañero de Luis Suárez .

Sin embargo, el ganador de 10 títulos con la camiseta de la institución catalana se tuvo que retirar de la práctica profesional por una lesión de ligamentos en 2020 y, a seis años de esa decisión, habló de todo en una entrevista a beIN Sports, sobre la depresión que atravesó tras retirarse y fue consultado sobre las imágenes que dieron la vuelta al mundo hace pocos meses, donde se lo vio trabajando en una tienda de una marca deportiva.

PEÑAROL El campeón con Peñarol de la Copa Libertadores sub 20 que el club no tuvo en cuenta, aunque tiene contrato, y firmó un vínculo con un equipo del exterior

"Intenté quedarme en el fútbol, como todo el mundo, pero probé con el fútbol amateur. Luego, él también trabaja ahí, sabía que yo necesitaba salir un poco de casa, porque llevaba mucho tiempo sin hacer nada y me dijo: ‘Si querés, hay un puesto libre‘. Y yo dije: ‘Bueno, ¿por qué no?‘ Y así fue, surgió naturalmente", agregó.

Mathieu defendió además las camisetas de Toulouse, Valencia, y Sporting Lisboa, y reflexionó sobre la grave lesión que sufrió en la rodilla izquierda durante un entrenamiento con el club portugués y la dificultad de ocupar el tiempo en otra función luego del retiro.

"Tuve un rato en que estuve bien. Después de la lesión, dije que paraba. Pero en realidad, sí, es el después. En algún momento dejás de hacer cosas, ya no entrás al vestuario, ya no tenés ese público y te vas hundiendo y no te das cuenta. Y después, en algún momento, sentís dentro que algo va mal. Pasé por una etapa de depresión, porque hay que decirlo, no hay problema. Y luego, estuve encerrado en casa y me dije: ‘Bueno, no, en algún momento hay que salir, hay que vivir‘. Y después encontré esto. Y bueno, hay que tener vida social, ver gente", explicó.

Mathieu fue a su vez campeón del Mundial de Clubes 2015 con Barcelona en el que Luis Suárez fue el goleador del mismo.

El exfutbolista habló acerca de las dificultades que se generaron a partir de su adiós de un día para el otro del fútbol profesional: "Durante un entrenamiento, hay una pelota en el aire, un chico me da en la pierna, se fue todo... Así que, me rompí los cruzados. Y ese día decidí parar. Tenía 36 años. Ya tenía problemas para ir a entrenar. Solo quería jugar. Y me dije: ‘Ya está, es el momento, paro‘. Con la carrera que tuve... Así que se terminó de golpe. Por eso no me dio tiempo a preparar el después. Fue difícil el retiro, no quería terminar así. Estaba, francamente, perdido".