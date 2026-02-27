El campeón con Peñarol de la Copa Libertadores sub 20 que el club no tuvo en cuenta, aunque tiene contrato, y firmó un vínculo con un equipo del exterior

Peñarol entrenó este viernes de cara a lo que será el clásico del próximo domingo a la hora 19.30 ante Nacional en el Gran Parque Central por la fecha 4 del Torneo Apertura. En tanto, el juvenil Santiago Díaz, que tiene contrato hasta fines de 2027, arregló con un equipo del exterior.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El conjunto de Diego Aguirre está pronto para jugar uno de los compromisos más exigentes y expectantes de la temporada y nada menos que de visita y con público exclusivamente tricolor.

Más allá del clásico que es lo más trascendente de esta semana para Peñarol, en las últimas horas se conoció que Santiago Díaz, el juvenil delantero de 22 años que tiene contrato hasta diciembre de 2027, llegó a un acuerdo con un club del exterior, ya que no es tenido en cuenta por Diego Aguirre.

TORNEO APERTURA El clásico Nacional vs Peñarol se jugará a estadio lleno en el Gran Parque Central: los tricolores agotaron las entradas

PEÑAROL Diego Aguirre previo a Nacional vs Peñarol: "Sentimos que es algo pendiente ir a ganar de visitante en el Parque Central"

En octubre de 2023, el futbolista extendió su vínculo con el club hasta esa fecha.

Se trata del delantero que sustituyó a Óscar Cruz, -el goleador histórico de las formativas aurinegras, quien había contraído Covid-19- en la semifinal y en la final de la Copa Libertadores de América sub 20 de 2022 que ganó de manera notable Peñarol.

En 2024, hizo otra notable Copa Libertadores sub 20 en Chile, torneo en el que Peñarol terminó cuarto.

Díaz hizo cuatro goles y fue el máximo anotador del certamen junto con Maelo Rentería de Independiente del Valle.

En la Primera división de Peñarol jugó seis partidos oficiales, y debutó con Alfredo Arias como entrenador en la Copa Sudamericana 2023 ante Millonarios en Colombia. No pudo convertir goles.

Aquí se pueden ver sus goles en este torneo:

Embed

Posteriormente fue cedido a River Plate y el año pasado jugó en Rampla Juniors, también cedido, con Mario Saralegui como entrenador.

En las últimas horas fue presentado como nuevo futbolista de Cumbayá FC, un club de la Serie B de Ecuador.

Aquí se puede ver el posteo de su nuevo club: