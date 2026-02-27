Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El campeón con Peñarol de la Copa Libertadores sub 20 que el club no tuvo en cuenta, aunque tiene contrato, y firmó un vínculo con un equipo del exterior

El futbolista llegó a un acuerdo en las últimas horas y por primera vez jugará en una institución fuera de Uruguay

27 de febrero 2026 - 13:51hs
Santiago Díaz, hat-trick ante Alianza
Santiago Díaz, hat-trick ante Alianza @LibertadoresU20

Peñarol entrenó este viernes de cara a lo que será el clásico del próximo domingo a la hora 19.30 ante Nacional en el Gran Parque Central por la fecha 4 del Torneo Apertura. En tanto, el juvenil Santiago Díaz, que tiene contrato hasta fines de 2027, arregló con un equipo del exterior.

El conjunto de Diego Aguirre está pronto para jugar uno de los compromisos más exigentes y expectantes de la temporada y nada menos que de visita y con público exclusivamente tricolor.

Santiago Díaz arregló con un club del exterior

Más allá del clásico que es lo más trascendente de esta semana para Peñarol, en las últimas horas se conoció que Santiago Díaz, el juvenil delantero de 22 años que tiene contrato hasta diciembre de 2027, llegó a un acuerdo con un club del exterior, ya que no es tenido en cuenta por Diego Aguirre.

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Diego Aguirre previo a Nacional vs Peñarol: "Sentimos que es algo pendiente ir a ganar de visitante en el Parque Central"

el clasico nacional vs penarol se jugara a estadio lleno en el gran parque central: los tricolores agotaron las entradas
TORNEO APERTURA

El clásico Nacional vs Peñarol se jugará a estadio lleno en el Gran Parque Central: los tricolores agotaron las entradas

En octubre de 2023, el futbolista extendió su vínculo con el club hasta esa fecha.

Se trata del delantero que sustituyó a Óscar Cruz, -el goleador histórico de las formativas aurinegras, quien había contraído Covid-19- en la semifinal y en la final de la Copa Libertadores de América sub 20 de 2022 que ganó de manera notable Peñarol.

En 2024, hizo otra notable Copa Libertadores sub 20 en Chile, torneo en el que Peñarol terminó cuarto.

Díaz hizo cuatro goles y fue el máximo anotador del certamen junto con Maelo Rentería de Independiente del Valle.

En la Primera división de Peñarol jugó seis partidos oficiales, y debutó con Alfredo Arias como entrenador en la Copa Sudamericana 2023 ante Millonarios en Colombia. No pudo convertir goles.

Aquí se pueden ver sus goles en este torneo:

Embed

Posteriormente fue cedido a River Plate y el año pasado jugó en Rampla Juniors, también cedido, con Mario Saralegui como entrenador.

En las últimas horas fue presentado como nuevo futbolista de Cumbayá FC, un club de la Serie B de Ecuador.

Aquí se puede ver el posteo de su nuevo club:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cumbaya_Oficial/status/2027108454549037232?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Santiago Díaz Uruguay Nacional clásico Torneo Apertura Gran Parque Central Mario Saralegui

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Barrandeguy
SEGUNDA RONDA

Guaraní 1-2 Juventud por Copa Libertadores: otra hazaña de los pedrenses que ganaron en Asunción y pasaron a la tercera ronda

La Comisión de Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas en los contratos de la AUF por derechos de TV y le ordenó importantes limitaciones
DERECHOS DE TV

La Comisión de Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas en los contratos de la AUF por derechos de TV y le ordenó importantes limitaciones

Sebastián Sosa de Juventud celebra un gol en el partido de la Copa Libertadores entre Guaraní 
COPA LIBERTADORES

Los millones que ya ganó Juventud de Las Piedras y los que puede llegar a sumar en caso de seguir en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana

Cristian Olivera
RECLAMO

El TAS condenó a Rentistas a pagarle a Defensor Sporting una importante suma por el pase de Kike Olivera de 2020

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos