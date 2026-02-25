La mala noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol por el jugador que no llega a jugar el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura
El entrenador carbonero deberá buscar distintas opciones para buscar el equipo titular
25 de febrero 2026 - 12:19hs
Diego Aguirre
Foto: Gastón Britos/Focouy
Peñarol vuelve este miércoles a los entrenamientos luego de lo que fue el importante triunfo de atrás del pasado domingo sobre Deportivo Maldonado 2-1 en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 3 del Torneo Apertura, y ya se prepara para el clásico del próximo domingo ante Nacional en el Gran Parque Central con público local, y allí no estará Eduardo Darias.
Los carboneros mejoraron mucho en el segundo tiempo del compromiso ante los fernandinos, tras una primera parte muy mala, y con golazos de Matías Arezo y de Leonardo Fernández, dieron vuelta el resultado. A su vez, Washington Aguerre, en su regreso oficial, fue trascendente tapando el que hubiera sido el 2-0 al inicio del complemento tras un remate de Noble.
Se trata de un futbolista fundamental en el andamiaje del equipo de Diego Aguirre, quien se lesionó en la primera fecha contra Montevideo City Torque y no le dieron los tiempos para poder estar ante Nacional, aunque sea, como un posible reemplazo. Esto se transformó en una mala noticia para Diego Aguirre.
Obviamente que Lucas Hernández y Abel Hernández, continuarán afuera, ambos tratando de recuperarse lo antes posible.