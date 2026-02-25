La mala noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol por el jugador que no llega a jugar el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Peñarol vuelve este miércoles a los entrenamientos luego de lo que fue el importante triunfo de atrás del pasado domingo sobre Deportivo Maldonado 2-1 en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 3 del Torneo Apertura, y ya se prepara para el clásico del próximo domingo ante Nacional en el Gran Parque Central con público local, y allí no estará Eduardo Darias.

Los carboneros mejoraron mucho en el segundo tiempo del compromiso ante los fernandinos, tras una primera parte muy mala, y con golazos de Matías Arezo y de Leonardo Fernández, dieron vuelta el resultado. A su vez, Washington Aguerre, en su regreso oficial, fue trascendente tapando el que hubiera sido el 2-0 al inicio del complemento tras un remate de Noble.

Más allá de todo esto, y de esos altibajos, Peñarol tiene cinco fortalezas que pueden jugarle a su favor en el clásico ante Nacional en el que se juegan puntos muy importantes.

Diego Aguirre tiene a su vez, un rompecabezas para armar de cara al clásico, porque tendrá el regreso de algunos futbolistas, pero la ausencia de Eduardo Darias, tal como informó Referí el pasado lunes.

Sí mejoró Nahuel Herrera -a quien le falta mejorar mucho para parecerse al del año pasado-, y está pronto para volver tras más de un mes fuera de las canchas, el capitán Maximiliano Olivera.

También está prácticamente listo Franco Escobar, aunque llegará muy justo para el clásico.

20250115 Eduardo Darias Peñarol entrenamiento práctica pretemporada. Foto: @OficialCAP Eduardo Darias Foto: @OficialCAP

Quien no llega luego de su pequeño desgarro es Eduardo Darias, ni siquiera para estar en el banco.

Se trata de un futbolista fundamental en el andamiaje del equipo de Diego Aguirre, quien se lesionó en la primera fecha contra Montevideo City Torque y no le dieron los tiempos para poder estar ante Nacional, aunque sea, como un posible reemplazo. Esto se transformó en una mala noticia para Diego Aguirre.

Obviamente que Lucas Hernández y Abel Hernández, continuarán afuera, ambos tratando de recuperarse lo antes posible.