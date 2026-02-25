Remisión de leche a las plantas: el mejor enero de la historia y seis meses con el indicador mejorando

Leche: más producción y llegada de materia prima a las plantas industriales.

Durante enero la producción y remisión de leche a los complejos industriales en Uruguay alcanzó un volumen bastante mayor al de enero del año anterior , con base en el análisis estadístico mensual que realiza el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

Se registró un crecimiento en el volumen mensual y, además, también aumentó el acumulado de los últimos 12 meses, se informó.

El aumento de la remisión en enero es el sexto consecutivo considerando que desde agosto este indicador viene mejorando.

Se trata de una lectura de la realidad positiva, que se añade a la mejora de valores en el mercado internacional y, a la vez, contrasta con un momento de tensión en el sector, dado el conflicto sindical en Conaprole, con varios cruces de comunicados entre la empresa y el gremio, con productores, distribuidores y consumidores afectados por distorsiones en la cadena agroindustrial de la leche.

Inale señaló remisiones de leche al alza

En enero de 2026 el ingreso de esa materia prima (de remitentes y leche propia) en las plantas aumentó 7,5% con relación al mismo mes de 2025, totalizando 175,4 millones.

Tomando en cuenta el lapso febrero 2025-enero 2026, es decir el último año móvil, la remisión creció 8,7% a 2.219 millones de litros comparando con el mismo anterior.

El dato

La remisión de enero de 2026 es la mayor en la historia para ese mes, superando el récord que se había alcanzado en 2025 con 163,1 millones de litros.

Subas también con base en el traslado de sólidos

Si la medición en vez de hacerla en litros considera kilos de sólidos, comparando enero de 2026 con ese mes de 2025 hay un crecimiento de 9,4% al alcanzar los 13,6 millones de kilos de grasa + proteína.

El último año móvil da cuenta de 172,5 millones de kilos de sólidos, un 10% más que en igual lapso previo.

El contexto

Con base en datos desde el ejercicio de 2002, el mejor registro mensual sucedió como se citó en octubre del año 2025 con 222 millones de litros y el más bajo ocurrió en mayo de 2003 con 68,7 millones de litros.

Sólidos en la leche

Contenido de grasa

Enero 2026: 3,99%

Enero 2025: 3,88%

Todo 2025: 3,96% (1% más que en todo 2024)

Contenido de proteína

Enero 2026: 3,52%

Enero 2025: 3,51%

Todo 2025: 3,58% (1% más que en todo 2024)

Últimas 10 campañas anuales

En 2025 se remitieron 2.175 millones de litros + 6,6% sobre 2024

En 2024 se remitieron 2.040 millones de litros - 3,5% sobre 2023

En 2023 se remitieron 2.114 millones de litros + 1,2 sobre 2022

En 2022 se remitieron 2.089 millones de litros - 1,4% sobre 2021

En 2021 se remitieron 2.118 millones de litros + 1,9% sobre 2020

En 2020 se remitieron 2.078 millones de litros + 5,5% sobre 2019

En 2019 se remitieron 1.970 millones de litros - 4,5% sobre 2018

En 2018 se remitieron 2.063 millones de litros + 7,2% sobre 2017

En 2017 se remitieron 1.924 millones de litros + 8,4% sobre 2016

En 2016 se remitieron 1.775 millones de litros - 10,1% sobre 2015

El mejor registro anual en este siglo fue el de 2025 y el más bajo se detectó en 2002 (1.109 millones de litros).

Fuente: Inale