MGAP decretó emergencia sanitaria por gripe aviar y prohibió movilizar aves de traspatio y otras sin control

Gripe aviar: prohibieron movilizar aves de traspatio y otras no controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola.

La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró este martes 24 la emergencia sanitaria en todo el país , tras el hallazgo de casos de gripe aviar -influenza aviar H5- en una especie silvestre en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones .

Hasta el momento, oficialmente, se señaló la existencia de dos cisnes muertos y al menos una decena de otras aves contagiadas, con varios análisis más en proceso.

De inmediato, quedaron restringidos todos los movimientos dentro del país de aves de traspatio y de aves que no sean controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola.

Las aves incluidas en esa restricción de movilidad, se indicó desde el MGAP, deberán estar alojadas en instalaciones cerradas techadas, contemplado eso en el Manual de Contingencia de Influenza Aviar .

La medida contempla además la prohibición de ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar.

El contexto

Están autorizados los movimientos de aves de sistemas productivos, criadas para producción de huevos o carne, considerando que son animales monitoreados constantemente y que su salida de los predios se realiza exclusivamente tras la participación de un medico veterinario que certifica su estado sanitario.

La disposición de emergencia sanitaria fue informada por el MGAP a las autoridades y técnicos de los ministerios de Ambiente y de Salud Pública.

Consumo seguro de huevos y carne aviar

La enfermedad influenza aviar no se contagia a humanos por el consumo de productos avícolas, concretamente carne aviar o huevos, pero de haber casos en sistemas productivos es un grave problema para toda la cadena avícola (entre otras consecuencias los mercados dejan de permitir el ingreso de productos que Uruguay exporta).

