Uruguay es el país de Sudamérica que más usa IA, según un estudio de Microsoft

Uruguay es el país de Sudamérica cuyos ciudadanos más usan herramientas de inteligencia artificial generativa, según un informe del Microsoft AI Economy Institute. En el segundo semestre de 2025, el país registra 22,5% de “difusión de IA”, el indicador con el que el reporte compara economías.
El documento se titula “Adopción Global de la IA en 2025 — Una Brecha Digital que se Extiende" y fue publicado en enero de 2026. Su objetivo es estimar qué parte de la población usó herramientas de IA generativa en 2025 y cómo evolucionó el uso entre semestres.
En la medición, Uruguay pasa de 20,9% en la primera mitad de 2025 a 22,5% en la segunda; es decir, de más de 1,6 puntos porcentuales.
La “difusión de IA” del reporte no intenta medir si la gente “sabe de tecnología”. Mide uso: personas que emplearon productos de IA generativa en el período, con una metodología basada en registros agregados y ajustes estadísticos. Para calcularla, se toman datos de uso que el software de Microsoft registra automáticamente –como cantidad de accesos o funciones utilizadas– y se analizan de forma agregada y anonimizada, es decir, en totales generales y sin identificar a usuarios individuales.
Uruguay lidera en Sudamérica según el indicador del informe
Dentro de los países sudamericanos que aparecen en el anexo, Uruguay queda primero. Detrás se ubican Colombia (22,0%), Chile (20,8%) y Argentina (19,6%) para el mismo semestre. Más abajo en la tabla figuran Ecuador (17,7%), Brasil (17,1%) y Perú (14,7%) en el segundo semestre 2025. También aparecen Bolivia (11,6%), Paraguay (11,0%) y Venezuela (9,0%), siempre en el mismo período analizado.
El informe también lista países de América Central y el Caribe con valores altos, por fuera de Sudamérica. Por ejemplo, Costa Rica figura con 26,5%.
En el plano global, el promedio informado para es de 16,3%, por debajo del valor de Uruguay. El reporte describe ese nivel mundial como una adopción que ya alcanza a una fracción relevante de la población.
El propio instituto aclara que ninguna métrica es perfecta y que sigue refinando cómo mide la difusión. Microsoft asegura que presenta este indicador como una base de comparación entre países y anticipa que espera complementarlo con otras señales con el tiempo.
La adopción crece, pero la brecha Norte-Sur se agranda
El reporte sostiene que el mundo usa IA generativa a niveles récord, pero con un avance desigual. En 2025, el promedio mundial sube entre semestres y el crecimiento no se reparte de la misma forma entre regiones.
El estudio hace una comparativa entre el norte global y el sur global. Es un concepto político, económico y académico que se usa para referirse, en términos generales, a los países más desarrollados e industrializados del mundo con los menos.
En la comparación regional, el Norte global llega a 24,7% en el 2025, mientras el Sur global alcanza 14,1%. La brecha entre ambos se amplía de 9,8 a 10,6 puntos porcentuales entre la primera y la segunda mitad del año.
En el ranking general, el informe ubica arriba a economías con inversiones tempranas en infraestructura digital, capacitación y adopción desde el Estado. Entre los primeros puestos aparecen Emiratos Árabes Unidos (64,0%) y Singapur (60,9%) al cierre de 2025.
Cuando mira los cambios más fuertes de un semestre al otro, el reporte indica que los diez mayores incrementos corresponden a economías de ingresos altos. En ese grupo se destacan Corea del Sur (+4,8) y Emiratos Árabes Unidos (+4,5), con subas superiores a cuatro puntos.
El texto también usa a Estados Unidos para mostrar que liderar en innovación no garantiza el mayor uso proporcional. Señala que el país baja del puesto 23 al 24 y marca 28,3% de uso en la población en edad de trabajar.
Como fenómeno paralelo de 2025, el informe describe el crecimiento de DeepSeek y lo vincula al acceso. Menciona que liberó su modelo con licencia MIT y ofreció un chatbot gratuito, reduciendo barreras financieras y técnicas para usar IA avanzada. Para el instituto, el acceso y la disponibilidad influyen en la difusión, porque pueden empujar la llegada de nuevos usuarios en mercados históricamente menos atendidos.