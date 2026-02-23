OpenAI planea lanzar su altavoz con inteligencia artificial en 2027

ChatGPT, plataforma de inteligencia artificial (IA) lanzada recientemente por OpenAI Lionel BONAVENTURE / AFP

OpenAI continúa con el desarrollo de su altavoz con inteligencia artificial (IA) que, creado de la mano del exdirector de diseño de Apple, Jony Ive, se ha compartido que su llegada está prevista para principios de 2027 y contará con una cámara capaz de reconocer objetos y rostros.

Los planes de desarrollo de este tipo de dispositivo en forma de altavoz se dieron a conocer inicialmente el pasado mes de septiembre, que se espera que sea el primer lanzamiento de 'hardware' de OpenAI, aunque también trabaja en una gama de productos inteligentes, entre las que se encuentran unas gafas y una lámpara inteligentes.

Sin embargo, fuentes relacionadas con OpenAI han detallado en declaraciones a The Information recogidas por The Verge, que el lanzamiento de este altavoz inteligente está previsto para principios del próximo año 2027, una fecha que concuerda con las declaraciones del director de Asuntos Globales de OpenAI, Chris Lehane, que indicó que la presentación del primer dispositivo de IA de la empresa podría llegar a finales de 2026 o retrasarse a comienzos de 2027.

Las mismas fuentes cercanas a la tecnológica liderada por Sam Altman también han avanzado que este altavoz con IA contará con una cámara que podrá reconocer objetos y caras gracias a un sistema similar a Face ID de Apple. Respecto al coste del altavoz inteligente, han señalado que está previsto que cueste entre 200 y 300 dólares (entre 170 y 255 euros aproximadamente al cambio).

Si bien el primer lanzamiento de 'hardware' de OpenAI puede ocurrir en 2027, la llegada de otros de dispositivos con inteligencia artificial de la compañía podría retrasarse a 2028, en el caso de las gafas, o todavía se encuentra en fase de desarrollo, como la lámpara inteligente.