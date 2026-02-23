Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Ciencia y Tecnología / DISPOSITIVOS

OpenAI planea lanzar su altavoz con inteligencia artificial en 2027

El dispositivo formará parte de una futura gama de productos inteligentes de la compañía

23 de febrero 2026 - 9:10hs
ChatGPT, plataforma de inteligencia artificial (IA) lanzada recientemente por OpenAI

ChatGPT, plataforma de inteligencia artificial (IA) lanzada recientemente por OpenAI

Lionel BONAVENTURE / AFP

Lionel BONAVENTURE / AFP

OpenAI continúa con el desarrollo de su altavoz con inteligencia artificial (IA) que, creado de la mano del exdirector de diseño de Apple, Jony Ive, se ha compartido que su llegada está prevista para principios de 2027 y contará con una cámara capaz de reconocer objetos y rostros.

Los planes de desarrollo de este tipo de dispositivo en forma de altavoz se dieron a conocer inicialmente el pasado mes de septiembre, que se espera que sea el primer lanzamiento de 'hardware' de OpenAI, aunque también trabaja en una gama de productos inteligentes, entre las que se encuentran unas gafas y una lámpara inteligentes.

Sin embargo, fuentes relacionadas con OpenAI han detallado en declaraciones a The Information recogidas por The Verge, que el lanzamiento de este altavoz inteligente está previsto para principios del próximo año 2027, una fecha que concuerda con las declaraciones del director de Asuntos Globales de OpenAI, Chris Lehane, que indicó que la presentación del primer dispositivo de IA de la empresa podría llegar a finales de 2026 o retrasarse a comienzos de 2027.

