Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Martes:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral de la Intendencia de Canelones con bajos requisitos y sueldo de casi $ 45 mil: cómo anotarse

El puesto implica una carga horaria de 40 horas semanales, distribuidas en jornadas de ocho horas bajo un régimen de cuatro días de trabajo y dos de descanso rotativos

23 de febrero 2026 - 10:24hs
20250611 Edificio y fachada de la Intendencia de Canelones, Gobierno de Canelones, IMC.
Foto: Inés Guimaraens

La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral externo de oposición para conformar un registro de aspirantes al cargo de operador/a de monitoreo, con destino a la Unidad de Monitoreo y Observatorio Canario (UMOC).

El puesto implica una carga horaria de 40 horas semanales, distribuidas en jornadas de ocho horas bajo un régimen de cuatro días de trabajo y dos de descanso rotativos, con posibilidad de desempeñar tareas los fines de semana y feriados.

La remuneración mensual nominal será de $44.593, más los beneficios sociales correspondientes. La vinculación se realizará mediante contrato de función pública, y la administración se reserva la potestad de no renovación.

Más noticias
Llamado para choferes
OPORTUNIDAD

Últimos días para anotarse en llamado laboral de la Udelar para choferes con sueldo de hasta $ 55 mil: mirá requisitos y cómo anotarse

ultimo dia para anotarse en llamado laboral de ose con sueldo de $119 mil: mira requisitos y como anotarse
OPORTUNIDAD

Último día para anotarse en llamado laboral de OSE con sueldo de $119 mil: mirá requisitos y cómo anotarse

Tareas y requisitos

Entre las funciones asignadas se incluyen la operación de sistemas de videovigilancia en tiempo real, la detección y reporte de incidentes o situaciones irregulares, la elaboración de informes de guardia y el procesamiento de datos. También se prevé la gestión de eventos generados por alarmas, el mantenimiento básico del equipamiento y la obligación de garantizar la confidencialidad de la información.

Quienes deseen postularse deberán tener 18 años cumplidos, ser ciudadanos uruguayos naturales o legales, contar con ciclo básico completo, manejo básico de herramientas informáticas y residir en las jurisdicciones de Canelones, Santa Lucía, Aguas Corrientes, Los Cerrillos o Juanicó.

Además, deberán presentar cédula de identidad, credencial cívica y carné de control en salud vigentes, así como la documentación educativa que corresponda cuando lo disponga la intendencia.

Etapas del concurso e inscripciones

El proceso prevé una instancia de preselección, un ordenamiento aleatorio ante escribano público, verificación de requisitos y una prueba teórica, que requerirá un mínimo de aprobación del 60%. Posteriormente se elaborará un orden de prelación con una validez de 24 meses.

Las inscripciones se realizan exclusivamente en modalidad online, a través del portal del Gobierno de Canelones, hasta el 25 de febrero de 2026 a las 15:30 horas. La intendencia informó que toda la información y las comunicaciones oficiales del llamado se publicarán únicamente por sus canales institucionales.

Temas:

Llamado Llamado laboral Intendencia de Canelones

Seguí leyendo

Las más leídas

 Agustín Ríos, Doña Bastarda
CARNAVAL 2026

Falleció un integrante de la murga Doña Bastarda: etapa del concurso de carnaval suspendida

No solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo: el mensaje de la murga Doña Bastarda tras la muerte de un integrante
CARNAVAL

"No solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo": el mensaje de la murga Doña Bastarda tras la muerte de un integrante

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico
TORNEO APERTURA

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico

Álvaro Tata González, Diego Lugano, Óscar Ruggeri, Diego Godín y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso con el trofeo de la Copa del Mundo
FÚTBOL

El "miedo" de Ruggeri y la alegría de Lugano, Godín y el Tata González con el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en Montevideo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos