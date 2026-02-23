Llamado laboral de la Intendencia de Canelones con bajos requisitos y sueldo de casi $ 45 mil: cómo anotarse

La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral externo de oposición para conformar un registro de aspirantes al cargo de operador/a de monitoreo , con destino a la Unidad de Monitoreo y Observatorio Canario (UMOC) .

El puesto implica una carga horaria de 40 horas semanales , distribuidas en jornadas de ocho horas bajo un régimen de cuatro días de trabajo y dos de descanso rotativos , con posibilidad de desempeñar tareas los fines de semana y feriados.

La remuneración mensual nominal será de $44.593 , más los beneficios sociales correspondientes. La vinculación se realizará mediante contrato de función pública , y la administración se reserva la potestad de no renovación.

Entre las funciones asignadas se incluyen la operación de sistemas de videovigilancia en tiempo real , la detección y reporte de incidentes o situaciones irregulares, la elaboración de informes de guardia y el procesamiento de datos. También se prevé la gestión de eventos generados por alarmas, el mantenimiento básico del equipamiento y la obligación de garantizar la confidencialidad de la información.

Quienes deseen postularse deberán tener 18 años cumplidos, ser ciudadanos uruguayos naturales o legales, contar con ciclo básico completo, manejo básico de herramientas informáticas y residir en las jurisdicciones de Canelones, Santa Lucía, Aguas Corrientes, Los Cerrillos o Juanicó.

Además, deberán presentar cédula de identidad, credencial cívica y carné de control en salud vigentes, así como la documentación educativa que corresponda cuando lo disponga la intendencia.

Etapas del concurso e inscripciones

El proceso prevé una instancia de preselección, un ordenamiento aleatorio ante escribano público, verificación de requisitos y una prueba teórica, que requerirá un mínimo de aprobación del 60%. Posteriormente se elaborará un orden de prelación con una validez de 24 meses.

Las inscripciones se realizan exclusivamente en modalidad online, a través del portal del Gobierno de Canelones, hasta el 25 de febrero de 2026 a las 15:30 horas. La intendencia informó que toda la información y las comunicaciones oficiales del llamado se publicarán únicamente por sus canales institucionales.