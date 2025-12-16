Club por club, repasá las altas y bajas el período de pases de la Liga AUF Uruguaya para la temporada 2026
Repasá todas las altas y bajas del período de pases de los equipos que disputarán la Liga AUF Uruguaya 2026
16 de diciembre 2025 - 14:23hs
Maximiliano Silvera
Foto: Inés Guimaraens
Repasá en esta nota de Referí todas las altas y bajas del período de pases de los equipos que disputarán la Liga AUF Uruguaya 2026.
Altas y bajas del período de pases
Albion
Altas: Federico Nieves (nuevo DT). Renovados: Tomás Moschión, Federico Puente, Nahuel Roldán, Octavio Perdomo, Pablo Lacoste, Alex de Freitas. Primer contrato profesional: Kevin Bitancourt y Bautista Pérez Del Castillo
Bajas: Joaquín Boghossian (deja el cargo de DT para ser consejero deportivo)
Boston River
Altas: Israel Damonte (nuevo DT, acompañado por Nicolás Alvite (AT) y Gastón Fauceglia (PF)), Agustín Ezequiel Aguirre (ARG, Nuevo Chicago). Renovados: Juan Acosta, Martín González, Bruno Antúnez