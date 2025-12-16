Club por club, repasá las altas y bajas el período de pases de la Liga AUF Uruguaya para la temporada 2026

Dólar
16 de diciembre 2025 - 14:23hs
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: Inés Guimaraens

Repasá en esta nota de Referí todas las altas y bajas del período de pases de los equipos que disputarán la Liga AUF Uruguaya 2026.

Altas y bajas del período de pases

Albion

Altas: Federico Nieves (nuevo DT). Renovados: Tomás Moschión, Federico Puente, Nahuel Roldán, Octavio Perdomo, Pablo Lacoste, Alex de Freitas. Primer contrato profesional: Kevin Bitancourt y Bautista Pérez Del Castillo

Bajas: Joaquín Boghossian (deja el cargo de DT para ser consejero deportivo)

Federico Nieves
Federico Nieves, DT de Albion

Federico Nieves, DT de Albion

Boston River

Altas: Israel Damonte (nuevo DT, acompañado por Nicolás Alvite (AT) y Gastón Fauceglia (PF)), Agustín Ezequiel Aguirre (ARG, Nuevo Chicago). Renovados: Juan Acosta, Martín González, Bruno Antúnez

Bajas: Mauricio Vera (ARG), Guillermo López (vuelve a Nacional)

Israel Damonte
Israel Damonte en Colón

Israel Damonte en Colón

Central Español

Altas: -

Bajas: -

Cerro

Altas: -

Bajas: 24 jugadores finalizan contrato el 31 de diciembre, aunque puede haber renovaciones: Mathías Abero, Federico Acosta, Anthony Aires, Renzo Bacchia, Sebastián Cáceres, Sebastián Camacho, Mathias Cubero, Emanuel Cuello, Carlos Da Rosa, Pablo Da Silveira, Owen Falconis, Nicolás Fuica, Yonatan Irrazabal, Enzo Larrosa, Agustín Miranda, Ignacio Neira, Matías Ocampo, Franco Rodríguez, Horacio Salaberry, Lucas Sequeira, Facundo Silvestre, Facundo Techera, Fabricio Vidal, Mauro Villar

Peñarol Cerro campeonato intermedio 2025/Mathías Cubero

Cerro Largo

Altas: -

Bajas: Gino Santilli (regresa a Banfield)

Cerro Largo en la Copa Sudamericana 2025 Gino Santilli Foto: @CerroLargoFC
Gino Santilli

Gino Santilli

Danubio

Altas: Diego Monarriz (nuevo DT)

Bajas: Santiago Romero, Mario Risso, Renzo Rabino, Sergio Núñez, Jairo Amaro (vuelve a Nacional), Maximiliano Perg, Evelio Cardozo, Mateo Argüello, Matías González (vuelve a Peñarol)

20250928 Diego Monarriz Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (2)
Diego Monarriz

Diego Monarriz

Defensor Sporting

Altas: Primer contrato profesional: Alfonso Izuibejeres, Nicolás Scotti, Samuel Bisogno

Bajas: Ignacio Ithurralde (DT)

20251109 Ignacio Ithurralde Defensor Sporting, Nacional, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández FocoUy (2)
Ignacio Ithurralde

Ignacio Ithurralde

Deportivo Maldonado

Altas: -

Bajas: -

Juventud

Altas: Renovado: Axel Prado. Primer contrato profesional: Lucas Quimbo

Bajas: Matías Duffard

Liverpool

Altas: -

Bajas: Joaquín Papa (DT), Sebastián Lentinelly (Olimpia de Paraguay)

Liverpool Peñarol campeonato intermedio 2025/Sebastián Lentinelly

Montevideo City Torque

Altas: Renovado: Ignacio Molina. Primer contrato profesional: Víctor Acevedo, Hernán González

Bajas: Santiago Costa

Nacional

Altas: -

Bajas: Mauricio Pereyra (retirado)

Peñarol

Altas: Matías González (vuelve de Danubio)

Bajas: Maximiliano Silvera, Pedro Milans, Brayan Cortés

20251019 Maximiliano Silvera Peñarol Wanderers Torneo Clausura 2025 Foto Dante Fernández Focouy (4)
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Progreso

Altas: Renovado: Gonzalo Silva

Bajas: Franco López, Danilo Asconeguy, Pablo López, Carlos Ordoñez, Rodrigo Hernández, Alejandro Prieto

0024778776.webp
Danilo Asconeguy y Gonzalo Bueno
Danilo Asconeguy y Gonzalo Bueno

Racing

Altas: Renovado: Cristian Chambián (DT)

Bajas: Gastón Bueno

whatsapp-image-2023-07-09-at-18-23-24-jpeg..webp
Federico Martínez y Gastón Bueno
Federico Martínez y Gastón Bueno

Wanderers

Altas: Mathías Corujo (nuevo DT)

Bajas: Daniel Carreño (DT)

Mathías Corujo, nuevo DT de Wanderers
Mathías Corujo, nuevo DT de Wanderers

Mathías Corujo, nuevo DT de Wanderers

