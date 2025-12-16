Leo Coelho y su familia se despidieron de Uruguay: "Una parte enorme de nuestra historia queda aquí"; mirá el emocionante mensaje que compartió el ex Peñarol y ex Nacional

El mensaje de despedida de la familia de Leo Coelho

El futbolista brasileño Leo Coelho , ex Peñarol y ex Nacional , y su familia, se despidieron definitivamente de Uruguay, tras regresar en los últimos días y compartir el fin de semana junto a amigos.

El zaguero de 32 años dejó a los carboneros a mitad de año, para jugar en Amazonas FC de su país , cerrando su pasaje por el fútbol uruguayo.

Junto a su familia, regresó en los pasados días para despedirse de sus amigos.

“Hoy nos toca despedirnos de un país que fue nuestro hogar durante 6 años ”, señaló su pareja Nati Marques, en una carta que fue replicada por el jugador.

“Un país que nos dio la oportunidad de empezar de cero cuando más lo necesitábamos. Aquí vimos a nuestros hijos crecer, dar pasos importantes en sus vidas, crear lazos, amistades y recuerdos que llevaremos para siempre”, agregó.

El zaguero brasileño llegó a Uruguay para jugar en Fénix en 2019 hasta 2021. Luego, pasó a San Luis de México y en 2022 regresó para fichar con Nacional, club en el que disputó esa temporada y desde el que se fue a Peñarol para jugar en 2023, 2024 y medio 2025. Fue campeón uruguayo con ambos grandes.

El mensaje de despedida de la familia de Leo Coelho El mensaje de despedida de la familia de Leo Coelho

“Aquí aprendimos, maduramos y celebramos cada logro. Conocimos personas que se transformaron en familia, apoyo en los momentos difíciles y alegría en los días. Uruguay nos recibió, nos cuidó y nos hizo sentir parte”, señala la nota.

“Hoy seguimos otro camino, con nuevos sueños y desafíos, pero con la certeza de que una parte enorme de nuestra historia queda aquí. Porque más de la mitad de nuestro corazón siempre se quedará en Uruguay. Gracias, Uruguay. Por todo. Siempre”, dice la nota.