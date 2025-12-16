Peñarol se mantiene y Nacional perdió posiciones: mirá el ranking Conmebol 2026 y cómo se ubican los equipos uruguayos
Este ranking será utilizado para los sorteos de Conmebol para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
16 de diciembre 2025 - 7:47hs
Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
FOTO: Gastón Britos/FocoUY
La Conmebol dio a conocer este lunes el Ranking de Clubes 2026, realizado por su Dirección de Competiciones y Operaciones, en el que aparecen Peñarol yNacional en el top 10 y los demás equipos uruguayos con participaciones coperas.
Este ranking será utilizado para la conformación de los bolilleros para el sorteo de las Fases 1 y 2 de la Copa Libertadores 2026 que será realizado este jueves 18 de diciembre de 2025 en Luque, Paraguay y posteriormente para las Fases de Grupos de la Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.
Peñarol se mantiene, Nacional bajó
En el top 10 del ranking 2026 aparecen los dos grandes del fútbol uruguayo.
Peñarol se ubica en el puesto 5°, al igual que el año pasado. Tiene los siguientes puntajes: Histórico (Libertadores + Sudamericana) 2864,4; Performance (Libertadores + Sudamericana 3165; Total 6029,4.