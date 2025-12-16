Peñarol se mantiene y Nacional perdió posiciones: mirá el ranking Conmebol 2026 y cómo se ubican los equipos uruguayos

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

La Conmebol dio a conocer este lunes el Ranking de Clubes 2026, realizado por su Dirección de Competiciones y Operaciones, en el que aparecen Peñarol y Nacional en el top 10 y los demás equipos uruguayos con participaciones coperas.

Este ranking será utilizado para la conformación de los bolilleros para el sorteo de las Fases 1 y 2 de la Copa Libertadores 2026 que será realizado este jueves 18 de diciembre de 2025 en Luque, Paraguay y posteriormente para las Fases de Grupos de la Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.

En el top 10 del ranking 2026 aparecen los dos grandes del fútbol uruguayo.

Peñarol se ubica en el puesto 5° , al igual que el año pasado. Tiene los siguientes puntajes: Histórico (Libertadores + Sudamericana) 2864,4; Performance (Libertadores + Sudamericana 3165; Total 6029,4.

En el ranking anterior 2025, los números eran los siguientes: Histórico (Libertadores + Sudamericana) 2864,4, Performance (Libertadores + Sudamericana) 3004,5 con un Total de 5868,9.

Por su parte, Nacional cayó dos posiciones, pasando del 6° al 8°, teniendo en cuenta su mala actuación en la Copa Libertadores 2025, en la que no superó la fase de grupos y fue último en su serie.

El puntaje de los tricolores es el siguiente: Histórico (Libertadores + Sudamericana) 2420,4, Performance (Libertadores + Sudamericana) 3100,6; Total 5521.

En el ranking anterior el puntaje era: Histórico (Libertadores + Sudamericana) 2420,4, Performance (Libertadores + Sudamericana) 3329,2; y Total 5749,6. Por lo que tuvo una bajada en el puntaje.

Ranking de Conmebol 2026 Ranking de Conmebol 2026

El top 10 tiene a Palmeiras con el puesto 1, seguido por Flamengo, River Plate, Boca Juniors y Peñaro.

Luego, aparecen los equipos que superaron a Nacional: Atlético Mineiro (5.949,2 puntos) y Sao Paulo (5.631,5).

Los tricolores siguen la tabla en el puesto 8, con Racing y Liga de Quito completando los 10 primeros.

Los otros equipos uruguayos en el ranking

Los clubes de Uruguay en el ranking 2026 de Conmebol son:

Peñarol - Puesto 5

Nacional - Puesto 8

Defensor Sporting Club - Puesto 80

Racing Club - Puesto 84

Liverpool FC - Puesto 85

Montevideo Wanderers - Puesto 95

Bella Vista - Puesto 155

River Plate - Puesto 117

Plaza Colonia - Puesto 221

Rocha FC - Puesto 241

Central Español - Puesto 287

El Tanque Sisley - Puesto 287

Deportivo Maldonado - Puesto 232

Juventud de Las Piedras - Puesto 287

Sorteo de la Conmebol

Los cruces para Fase Preliminar de la Copa Libertadores y Primera Fase de la Copa Sudamericana se definirán el próximo jueves 18 de diciembre 2025.

El sorteo para ambos certámenes continentales podrá verse a través del canal de Youtube de ambos torneos.