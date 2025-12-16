Dólar
El Observador / Copa Libertadores / CONMEBOL

Peñarol se mantiene y Nacional perdió posiciones: mirá el ranking Conmebol 2026 y cómo se ubican los equipos uruguayos

Este ranking será utilizado para los sorteos de Conmebol para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

16 de diciembre 2025 - 7:47hs
Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUY

La Conmebol dio a conocer este lunes el Ranking de Clubes 2026, realizado por su Dirección de Competiciones y Operaciones, en el que aparecen Peñarol y Nacional en el top 10 y los demás equipos uruguayos con participaciones coperas.

Este ranking será utilizado para la conformación de los bolilleros para el sorteo de las Fases 1 y 2 de la Copa Libertadores 2026 que será realizado este jueves 18 de diciembre de 2025 en Luque, Paraguay y posteriormente para las Fases de Grupos de la Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.

Peñarol se mantiene, Nacional bajó

En el top 10 del ranking 2026 aparecen los dos grandes del fútbol uruguayo.

Peñarol se ubica en el puesto 5°, al igual que el año pasado. Tiene los siguientes puntajes: Histórico (Libertadores + Sudamericana) 2864,4; Performance (Libertadores + Sudamericana 3165; Total 6029,4.

En el ranking anterior 2025, los números eran los siguientes: Histórico (Libertadores + Sudamericana) 2864,4, Performance (Libertadores + Sudamericana) 3004,5 con un Total de 5868,9.

Por su parte, Nacional cayó dos posiciones, pasando del 6° al 8°, teniendo en cuenta su mala actuación en la Copa Libertadores 2025, en la que no superó la fase de grupos y fue último en su serie.

El puntaje de los tricolores es el siguiente: Histórico (Libertadores + Sudamericana) 2420,4, Performance (Libertadores + Sudamericana) 3100,6; Total 5521.

En el ranking anterior el puntaje era: Histórico (Libertadores + Sudamericana) 2420,4, Performance (Libertadores + Sudamericana) 3329,2; y Total 5749,6. Por lo que tuvo una bajada en el puntaje.

Ranking de Conmebol 2026
Ranking de Conmebol 2026

Ranking de Conmebol 2026

El top 10 tiene a Palmeiras con el puesto 1, seguido por Flamengo, River Plate, Boca Juniors y Peñaro.

Luego, aparecen los equipos que superaron a Nacional: Atlético Mineiro (5.949,2 puntos) y Sao Paulo (5.631,5).

Los tricolores siguen la tabla en el puesto 8, con Racing y Liga de Quito completando los 10 primeros.

Los otros equipos uruguayos en el ranking

Los clubes de Uruguay en el ranking 2026 de Conmebol son:

Peñarol - Puesto 5

Nacional - Puesto 8

Defensor Sporting Club - Puesto 80

Racing Club - Puesto 84

Liverpool FC - Puesto 85

Montevideo Wanderers - Puesto 95

Bella Vista - Puesto 155

River Plate - Puesto 117

Plaza Colonia - Puesto 221

Rocha FC - Puesto 241

Central Español - Puesto 287

El Tanque Sisley - Puesto 287

Deportivo Maldonado - Puesto 232

Juventud de Las Piedras - Puesto 287

Sorteo de la Conmebol

Los cruces para Fase Preliminar de la Copa Libertadores y Primera Fase de la Copa Sudamericana se definirán el próximo jueves 18 de diciembre 2025.

El sorteo para ambos certámenes continentales podrá verse a través del canal de Youtube de ambos torneos.

