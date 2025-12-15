Nacional fue aplastante en formativas: ganó en cuatro de las cinco categorías y le sacó 76 puntos de ventaja a Peñarol en la tabla acumulada

Nacional ganó en cuatro de las cinco categorías formativas del fútbol uruguayo y luego de seis años volvió a ganar la tabla acumulada de los juveniles cerrando una temporada notable ya que el primer equipo se consagró campeón uruguayo luego de tres años y en finales contra Peñarol.

Nacional, que a comienzos de 2021 apostó por Fernando Curutchet como coordinador de juveniles, luego de que Peñarol lo descartara con la llegada de Ignacio Ruglio a la presidencia, ganó este año las categorías U19, la U17, la U16 y la U14.

La única categoría que se le escapó es la U15 . Ese título lo están definirán en una finalísima Danubio y Peñarol.

El campeón de juveniles es aquel que sume más puntos en las tablas anuales de U14, U15, U16, U17 y U19.

No se computan en esa tabla el torneo experimental U13 ni tampoco la Tercera División porque ahí juegan o pueden jugar futbolistas mayores que están en el radar de Primera en cada equipo. Ese certamen lo definen este lunes Peñarol, que va por el bicampeonato, y Montevideo City Torque.

Nacional campeón en U19 después de ocho años

20251212 Agustín Dos Santos y Paolo Calione, Nacional U19, campeón 2025. Foto: @JuvenilesAUF Agustín Dos Santos y Paolo Calione Foto: @JuvenilesAUF

La U19 es la categoría más importante de juveniles. Ahí se juntan los jugadores de primer y segundo año de la antes llamada Cuarta División y es el último escalón antes de saltar a Primera (o Tercera). Además, el campeón logra el boleto para la Copa Libertadores sub 20, certamen que Nacional ganó en 2018 y Peñarol en 2022.

Ahí Nacional ganó el Torneo Apertura con 6 puntos de diferencia (46 a 40) sobre Montevideo City Torque mientras que Defensor Sporting -que había sido décimo en el Apertura quedando a 22 puntos de Nacional-, ganó el Clausura con 37 unidades, tres más que City Torque.

Eso llevó el torneo a una final con Nacional con ventaja en la Tabla Anual (79 puntos, el segundo fue City Torque con 74, Defensor Sporting fue cuarto con 61)) y ahí el tricolor goleó 3-0 a Defensor Sporting con anotaciones de Luciano Montaos, Pavel Núñez y Agustín Dos Santos.

Núñez es un centrodelantero que ya entrena con Primera y que este año jugó 17 minutos en un amistoso de pretemporada contra San Lorenzo mientras que Dos Santos es un volante interior que jugó cuatro partidos en el equipo campeón uruguayo de Primera por lo que cerró un año a pura vuelta olímpica.

La U19 fue dirigida por Santiago Espasandín, un emblema de las juveniles del club, con Matías De Pablo como preparador físico.

Nacional no ganaba en esta categoría desde 2017, año en que se clasificó a la Libertadores sub 20 que ganó jugando de local en 2018. También ganó en 2020 pero con un calendario más abreviado a causa de la pandemia.

El goleador de la temporada fue Juan Díaz de Defensor Sporting con 22 anotaciones.

Nacional campeón en U17 por tercera vez en cinco años

G7-YjnpXIAM6b1V Nacional campeón U17 @JuvenilesAUF

Dirigido por Rodrigo Lemos, con Gonzalo Butti de preparador físico, Nacional se consagró campeón U17 al golear 4-1 a Albion en la final del Uruguayo.

Lautaro Codina hizo dos goles, mientras que Emiliano De Oliveira y Joaquín Lauz marcaron los restantes.

El tricolor ya se había consagrado campeón en esta categoría en 2022 y 2023, luego de la pandemia.

Nacional ganó el Apertura con 41 puntos, uno más que Defensor Sporting.

Albion se quedó con el Clausura con 44 unidades, una más que Nacional.

Los tricolores llegaron a la final con la ventaja de la Tabla Anual con 12 puntos más que Albion (84 a 72) pero liquidaron el torneo de primera.

Roque Ricca de Wanderers fue el máximo anotador de la temporada con 29 goles.

Nacional campeón en U16 por tercera vez en cinco años

G8AO_OsXUAECj0J

El pasado viernes, Nacional le ganó una apasionante final a Wanderers por 5-3 y se consagró campeón U16.

Los goles en la final fueron de Ramiro García en dos ocasiones, Lautaro Muñiz, Ronaldo Tabárez y Facundo Saldaña.

Los tricolores ganaron en esta categoría por tercera vez tras la suspensión de los torneos en 2020 a causa de la pandemia de coronavirus. Ya habían sido campeones en 2022 y 2023.

La sub 16 la dirige el otro gran símbolo que tienen las formativas de Nacional: Tabaré Alonso. Su preparador físico es Ernesto De Souza.

Esta generación de jugadores de Nacional de la actual U16 se consagró campeón por primera vez en las formativas del club.

Wanderers ganó el Apertura con 44 puntos contra 42 de Nacional que el Clausura se lo llevó con 43 unidades contra 42 de Boston River.

En la Anual, los tricolores totalizaron 85 unidades contra 78 de Boston River.

Samuel Bisogno de Defensor Sporting fue el máximo artillero de la categoría con 32 goles.

Nacional campeón en U14, su categoría más fuerte de los últimos años

G7fpIb_X0AA1ivk Thiago Paredes @JuvenilesAUF

En U14 Nacional está haciendo la diferencia en las juveniles del fútbol uruguayo: el tricolor ganó cuatro de los últimos cinco torneos donde solo se les escapó el certamen de 2023 que fue conquistado por Defensor Sporting.

Esta categoría es dirigida por Diego Sánchez con Ramito Martínez de preparador físico.

El tricolor ganó el Apertura con 47 puntos, con 6 de ventaja sobre River Plate y no necesitó jugar finales ya que el Clausura se lo llevó con 44 unidades, 7 más que las que hizo Montevideo City Torque.

En la Tabla Anual fue donde más ventaja le sacó a sus oponentes: 20 de ventaja sobre City Torque con 91 unidades con 71. Peñarol totalizó apenas 52 (octavo puesto).

Thiago Paredes, de Nacional, fue el máximo anotador de la categoría con 37 goles siendo el juvenil que más goles hizo en el año.

Danubio y Peñarol definen la categoría U15

20251212 Danubio Peñarol semifinal Campeonato Uruguayo U15. Foto: @JuvenilesAUF Danubio Peñarol en U15 Foto: @JuvenilesAUF

La U15 fue la única categoría donde Nacional no pudo ganar ni meterse en la definición.

Peñarol ganó el Torneo Apertura con 46 unidades, 4 más que Nacional mientras que Danubio se quedó con el Clausura con 43 puntos, también 4 más que Nacional.

Peñarol llegó a la definición con la ventaja de la Tabla Anual con 84 puntos, tres más que Nacional y Danubio.

El pasado viernes, en el Capurro, Danubio le ganó a Peñarol 4-2 forzando una finalísima que se jugará esta semana.

La finalísima se disputará este jueves a la hora 17.00 en el Parque Capurro.

Esta fue la categoría donde Peñarol ganó por última vez una temporada de formativas, en 2023, dirigido por Guillermo De Armas que en 2024 pasó a dirigir a la U16.

El DT de la U15 de Peñarol es Gastón Linares con Cafú de ayudante técnico y Agustín Yauza de preparador físico.

Tabla general acumulada de Juveniles A: Nacional campeón

Equipo Puntos 1- Nacional 420 2- Defensor Sporting 351 3- Peñarol 344 4- Montevideo City Torque 313 5- Boston River 310 6- Liverpool 263 7- Danubio 249 8- River Plate 249 9- Wanderers 246 10- Rentistas 234 11- Paysandú FC 231 12- Racing 225 13- Albion 219 14- Deportivo Maldonado 189 15- Salto 169 16- Progreso 139 17- Fénix 132 18- Atenas 21

Nacional le sacó 76 puntos de diferencia a Peñarol en la tabla acumulada de las formativas, lo que marca una diferencia muy significativa.

Defensor Sporting fue segundo a 69 puntos de distancia de Nacional.

Esto marca un quiebre en las formativas del fútbol uruguayo ya que Nacional desbanca a Defensor Sporting de lo más alto y le corta una racha de cuatro años seguidos ganando esta clasificación.

El tricolor había ganado esta tabla en 2017 y 2019 (en 2020 no hubo por la pandemia). Peñarol nunca la ganó.

Además, entre el 8 y 9 de diciembre, Nacional ganó los clásicos de U19 y U17, ambos de atrás, goleó en U15 y empató en U16 y U14.

En el Torneo Apertura, Peñarol ganó dos, empataron dos y Nacional solo ganó uno, pero ya entonces el tricolor ganó tres Aperturas contra solo uno de Peñarol y le abrió una ventaja de 35 puntos en la tabla acumulada que luego la llevó a 76 unidades.