La publicación que Nacional borró de sus redes sociales porque reconocía, con un dato estadístico, el decanato de Peñarol

La cuenta oficial de X de Nacional realizó el domingo un posteo generando un gran revuelo en las redes sociales. En el mismo publicaron una estadística con la cual reconocían la continuidad histórica de CURCC y Peñarol como una misma institución, razón por la cual debieron eliminar el contenido.

Nacional celebró el recordado 6 a 0 a Peñarol del 14 de diciembre 1941 , resultado que configuró la mayor goleada clásica en el historial del fútbol uruguayo.

"El 14 de diciembre de 1941, Nacional le puso el broche de oro a la campaña de la temporada de ese año, no solo porque se consagro Campeón Uruguayo de forma invicta ganando los 20 partidos disputados, si no porque en esa tarde se registraría la mayor goleada clásica de la historia del futbol uruguayo", comenzó diciendo Nacional en el posteo.

Peñarol lo hizo con Roque Máspoli, Joaquín Bermúdez, Agenor Muñiz; Raúl Rodríguez, Héctor García, Darío Piñero; Domingo Gelpi, José Antonio Vázquez, Ubdalo Crucche, Severino Varela y Antonio Núñez.

El partido fue dirigido por Aníbal Tejada.

Zapirain abrió la cuenta a los 14', Atilio García, el máximo goleador de la historia clásica con 35 conquistas (aunque hay estadísticas que le asignan 34), marcó a los 35' y 71', Piñeiro, en contra, anotó a los 44', Mandrake Casto amplió a los 76' y el Tano Porta, a los 89', rubricó una goleada única en la historia.

Ese mismo día, en el preliminar del clásico disputado en el Estadio Centenario, Nacional ganó 4-0 con un póker de Eusebio Urruzmendi, por lo que en términos globales, el tricolor festejó 10 tantos contra ninguno de los aurinegros.

La máxima goleada de Peñarol contra Nacional es de 5-0, una en 1953 y la otra en 2014.

"El Estadio Centenario fue testigo de la última fecha del certamen y de la goleada que el Decano le propinó al rival de todas las horas". siguió diciendo Nacional en el posteo.

Los grandes del fútbol uruguayo llevan años discutiendo cuál de los dos es el decano del fútbol uruguayo, es decir, el miembro más antiguo de la Asociación Uruguaya de Fútbol que fue creada el 30 de marzo de 1900.

Como en cada posteo en redes, Nacional afirma ser el decano. El tricolor fue fundado el 14 de mayo de 1899.

Pero Peñarol también reivindica el decanato ya que fue fundado el 28 de setiembre de 1891 como CURCC (Central Uruguay Railway Cricket Club) y el 13 de diciembre de 1913 se cambió el nombre a Peñarol, denominación con la cual ya estaba identificado desde sus primeros años de vida por estar afincado en la Villa Peñarol, deformación del nombre Pinerolo, ciudad del norte de Italia, donde nació Juan Bautista Crosa, que estableció su vivienda y comercio en la zona donde hoy está ubicado ese barrio.

Fue en ese punto donde Nacional publicó un último párrafo en el posteo y que generó que luego lo tuviera que borrar mientras varios hinchas de Peñarol festejaban el dato publicado.

"Un contundente 6 a 0 que jamás fue igualado o sobrepasado en el historial de 571 partidos disputados al día de hoy, demostraba la superioridad de Nacional en el 3er año de sus cinco campeonatos uruguayos ganados en forma consecutiva desde 1939 a 1943".

Los 571 clásicos confirman la estadística de enfrentamientos que lleva Peñarol que en su web oficial de números (1891.uy) computa esa cantidad de partidos con 200 triunfos, 187 empates y 184 derrotas.

Nacional, en cambio, en su web oficial de estadísticas (Atilio.uy) computa 517 clásicos contra Peñarol con 169 ganados, 173 empates y 175 perdidos.

Los tricolores llevan una estadística aparte con los enfrentamientos contra el CURCC que fueron 56 con 23 victorias de CURCC, 14 empates y 19 triunfos de Nacional.