Peñarol 3-2 Nacional: el aurinegro se quedó con el clásico y es campeón del fútbol sala por séptimo año consecutivo

Peñarol se consagró campeón uruguayo de fútbol sala en varones por séptimo año consecutivo al derrotar 3-2 a Nacional en el Polideportivo de Las Piedras en un clásico tan vibrante como emotivo.

Un arranque demoledor le aseguró a Peñarol el título de campeón. En 13 minutos, el equipo de Diego D'Alessandro salió muy enchufado y aprovechó que Nacional entró dormido concediendo enormes ventajas en defensa.

Franco Duque fue la mejor arma ofensiva de Peñarol. De su mano, Peñarol lideró el ataque y Nicolás Ordoqui abrió la cuenta con un golazo y luego amplió de penal para establecer un 2-0.

Ordqoui es el goleador histórico del fútbol sala uruguayo y con estas conquistas amplió su cuenta a 603 tantos.

Peñarol venía de perder con Nacional 7-6 la semana pasada en la final de los playoffs pero al haber ganado el Clasificatorio se había ganado el derecho a tener esta final extra.

Aníbal Roba movió el banco de Nacional y empezó a encontrar respuestas cuando puso un equipo vivaz, joven y que a base de velocidad y técnica individual empezó a complicar a Peñarol.

Fue cuando ingresó el zurdo Juan Manuel Martín que creció mucho el trabajo de Alexis Ottonelli, el mejor de Nacional.

Un penal de Ottonelli al cierre del primer tiempo y un gol de Facundo Abad promediado el segundo acercaron a Nacional.

El tricolor empujó y lo dio todo para conseguir el empate.

Pero chocó con las manos firmes del golero Mathías Fernández y también con la defensa inclaudicable de Maximiliano Navarro y del venezolano Jesús "Chavela" Vargas.

Peñarol tuvo que luchar hasta el último segundo por sostener la ventaja y festejar un título muy especial: siete años seguidos y otra vez en final contra Nacional.

Live Blog Post Minuto 40: ¡Peñarol campeón! Con Nacional dando todo hasta el último segundo en busca de un heroico empate, Peñarol se sostuvo con una aguerrida defensa encabezada por Maximiliano Navarro, el venezolano Jesús "Chavela" Vidal y el golero Mathías "Pescado" Fernández para ganar el clásico 3-2 y consagrarse campeón por séptimo año consecutivo.

Live Blog Post Minuto 40: tiempo a falta de 9 segundos Nacional es una tromba y Peñarol defiende con uñas y dientes. Córner a favor del tricolor, pedido de tiempo y quedan solo 9 segundos.

Live Blog Post Minuto 39: doble atajada sensacional del Pescado Fernández Notable jugada de Ottonelli, remate potente, ataja Mathías Fernández que en el rebote se juega el físico contra dos jugadores que procuraban el rebote. Uno lo golpeó en el brazo. Queda 1'06''.

Live Blog Post Minuto 34: dos chances claras por cada lado Llegó primero Nacional por intermedio de Ottonelli, respondió Peñarol con Mateo Silva. Quedan 6 minutos.

Live Blog Post Minuto 31: gol de Facundo Abad y Nacional se acerca Gol de Nacional que se pone a un solo gol. Muy buena definición de Ottonelli, y la empujó sobre la línea Facundo Abad.

Live Blog Post Minuto 22: amonestado Petaca Martín en Nacional Falta de Juan Manuel Martín sobre Franco Duque. Amonestado el 21 de Nacional. Una incidencia bastante menor en comparación a la falta que hizo minutos antes el golero de Peñarol.

Live Blog Post Minuto 21: sale muy sentido Brandon Díaz En la misma incidencia se lesiona Brandon Díaz en Peñarol.

Live Blog Post Minuto 20: arranca el segundo tiempo con amarilla al Pescado Fernández Apenas arranca el segundo tiempo el golero de Peñarol sale fuera del área y baja a Petaca Martín. Amarilla.

Live Blog Post Minuto 20: se termina el primer tiempo Con Nacional dominante y pujando por descontar, se termina el primer tiempo. Muy superior Peñarol en los primeros 13', moviendo el banco Nacional encontró mejores rendimientos, lo emparejó, descontó y estuvo más cerca del segundo que Peñarol del cuarto.

Live Blog Post Minuto 19: Juan Manuel Martín le cambia la cara a Nacional Gran salida y cambio de frente de Petaca Martín a Ottonelli cuya definición dio en el palo. Cerca Nacional de acercarse a un solo gol.

Live Blog Post Minuto 16: gol de penal de Nacional La entrada de Juan Manuel "Petaca" Martín le genera a Nacional un córner del que el tricolor saca un penal. Buena ejecución del zurdo Alexis Ottonelli para vencer al Pescado Mathías Fernández.

Live Blog Post Daniel Rodríguez mantiene un clásico caliente bajo control Con un par de amarillas por cada lado y otra para Andrés Izquierdo, ayudante técnico de Peñarol, el juez Daniel Rodríguez mantiene el clásico bajo su control a pesar de que el mismo está elevando significativamente su temperatura en cancha.

Live Blog Post Minuto 7: Franco Duque mete el 3 a 0 Golazo de Peñarol. Golazo de Duque que está imparable para la defensa de Nacional.

Live Blog Post Peñarol se pone 2-0 con nuevo gol de Nicolás Ordoqui Arrancó muy enchufado Peñarol y muy dormido Nacional. Penal bien cobrado y gol de Ordoqui

Live Blog Post Gol de Nicolás Ordoqui Buena combinación de Peñarol por derecha y el goleador histórico del fútbol sala uruguayo, Nicolás Ordoqui mete el 1-0. Desnivela Duque por derecha y Ordoqui es letal cuando le queda una para definir. Implacable. Es el gol número 602 en su carrera.

Live Blog Post Franco Duque mete una pelota en el palo de arranque Gran arranque de Franco Duque que escapa y define. La pelota dio en el palo y salió. Cerca de arranque Peñarol.