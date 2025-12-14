Peñarol se consagró campeón uruguayo de fútbol sala en varones por séptimo año consecutivo al derrotar 3-2 a Nacional en el Polideportivo de Las Piedras en un clásico tan vibrante como emotivo.
Peñarol 3-2 Nacional: el aurinegro se quedó con el clásico y es campeón del fútbol sala por séptimo año consecutivo
Peñarol tuvo un arranque demoledor en la finalísima del Campeonato Uruguayo de fútbol sala en varones y luego contuvo la arremetida de Nacional para ganar 3-2 y quedarse con un séptimo título consecutivo