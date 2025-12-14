Desde el 12 de diciembre, los trabajadores de la construcción pueden acceder al pago de la licencia y aguinaldo correspondiente. El pago se podrá realizar en cualquier red de cobranza en todo el país, y en Montevideo, también se podrá gestionar en el edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS).
Trabajadores de la construcción ya pueden acceder al pago de licencia y aguinaldo 2025
Los trabajadores de la construcción que cobran a través de banco o mediante instrumentos de dinero electrónico recibirán el pago directamente en sus cuentas