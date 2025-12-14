Trabajadores de la construcción ya pueden acceder al pago de licencia y aguinaldo 2025

La construcción ya puede acceder a aguinaldo y licencia Diego Battiste

Desde el 12 de diciembre, los trabajadores de la construcción pueden acceder al pago de la licencia y aguinaldo correspondiente. El pago se podrá realizar en cualquier red de cobranza en todo el país, y en Montevideo, también se podrá gestionar en el edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS).

Los beneficiarios que cobran a través de banco o mediante instrumentos de dinero electrónico como Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue recibirán el pago directamente en sus cuentas.

Para aquellos empleadores que presentaron las nóminas de manera tardía, el pago de la liquidación complementaria estará disponible a partir del 19 de diciembre.

Los trabajadores que cuentan con Usuario Personal BPS pueden consultar sus recibos a través del servicio Consultar recibos de cobro. Quienes aún no tienen usuario, podrán solicitar los recibos presentando su cédula de identidad, dirección de correo electrónico y número de celular en los locales de pago descentralizados donde suelen cobrar.