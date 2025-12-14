Elecciones en Chile: primeros resultados dan ventaja al ultraderechista Kast sobre la comunista Jara

José Antonio Kast se postuló por tercera vez a la presidencia este 2025. Getty Images

El ultraderechista José Antonio Kast toma ventaja sobre la comunista Jeannette Jara en la carrera por la presidencia de Chile, según los primeros resultados de las elecciones celebradas este domingo.

Con el 4% del escrutinio, Kast suma 59% de votos por el 40% de Jara, que el mes pasado fue la candidata más votada en la primera vuelta.

Son los primeros comicios presidenciales en los que el voto es obligatorio.

Kast pareciera estar aprovechando las transferencias de votos de los candidatos de derecha derrotados en la primera vuelta, tras conseguir el apoyo del libertario Johannes Kaiser y de la representante de la derecha más tradicional Evelyn Matthei.

Entre los factores de incertidumbre que acompañan esta elección está el destino de los votos de los más de cinco millones de chilenos que por primera vez estarán obligados a sufragar.

Tampoco está claro cuál será la preferencia de los que votaron en la primera vuelta por el candidato antisistema Franco Parisi, quien consiguió la tercera posición con casi el 20% de los sufragios.

En ese contexto, el abogado José Antonio Kast, líder de la ultraderecha y fundador del Partido Republicano, disputa la presidencia por tercera vez con un discurso de "mano dura" centrado en los temas de seguridad y migración, así como también la reducción del gasto fiscal.

Jara, exministra del Trabajo del actual gobierno, representante de una alianza que agrupa a todos los sectores de la izquierda y la centroizquierda chilena.

Llega al balotaje tras haber ganado la primera vuelta electoral, con un mensaje centrado en un mayor acceso a las redes de protección social, y medidas para enfrentar los problemas de seguridad y migración, dos asuntos prioritarios para los chilenos.

Ambos han intentado conseguir el apoyo de los votantes que se consideran más cercanos al centro político, en una elección histórica marcada por el fuerte antagonismo que representan los modelos de sociedad que cada uno defiende.

