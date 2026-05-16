"Llena de vida, de proyectos y de sueños": la joven de 29 años asesinada en Los Cerrillos era concejal por el Frente Amplio

La alcaldesa del municipio de Los Cerrillos Claudia Felipez lamentó el asesinato de la joven de 29 años a manos de su expareja , un policía que se metió a la casa por la banderola, también mató a la actual pareja de la joven y luego se suicidó .

La joven era Florencia Rodríguez , concejal de este municipio por Frente Amplio y profesora de Biología . "Gran compañera concejal, llena de vida de proyectos y de sueños", contó la alcaldesa. "Trabajadora, simpática y agradable. Muy convencida de sus proyectos y defensora de todas aquellas cosas que creía justas", agregó en diálogo con Telemundo de Canal 12.

Según la jerarca, la joven también integraba varias comisiones que trabajan en conjunto con el municipio y la definió como alguien "siempre dispuesta a dar una mano". Felipez comentó que tanto el concejo como todo Los Cerrillos "están de luto" .

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El Movimiento de Participación Popular (MPP) de Canelones, sector de Florencia Rodríguez, también lamentó la pérdida de la joven . "Con profundo dolor despedimos a nuestra compañera, militante del MPP de Los Cerrillos, docente y vecina comprometida con su comunidad ", escribieron en sus redes sociales.

"Este trágico hecho nos golpea fuertemente. Abrazamos a su familia, amistades, compañeras y compañeros en este momento de inmenso dolor. Florencia vive en cada espacio de militancia, solidaridad y compromiso colectivo que ayudó a construir", sentenció el sector partidario.

El homicidio, femicidio y suicidio en Los Cerrillos

20250408 Policia, patrulleros, policiales Foto: Inés Guimaraens

Durante la madrugada de este sábado, un policía de 26 años que integraba la Jefatura de Montevideo forzó el ingreso a la vivienda de su expareja y asesinó a la mujer, de 29 años, así como a su actual pareja, un hombre de 37 años. Tras el ataque, el funcionario se suicidó utilizando su arma de reglamento. El episodio ocurrió en Los Cerrillos, localidad situada al oeste del departamento de Canelones.

Las primeras averiguaciones indican que el joven de 26 años entró a la casa por la banderola del baño con su arma de reglamento, contó la fiscal del caso Irena Penza.

"En forma primaria surge que hay un homicidio, un femicidio y un suicidio posterior", según la fiscal del caso en conferencia de prensa. El agresor "arremetió con varios disparos hacia la primera víctima que sería la pareja actual de su expareja y continuó con su expareja", agregó la fiscal este sábado en una conferencia de prensa por el caso.

"La situación da entender que hubo algún forcejeo o intercambio entre expareja y el autor, que termina con la muerte de ella", según las averiguaciones de la fiscal. Por el caso "no habían denuncias previas", pero "si había indicios que había falta de aceptación del vínculo de esta (nueva) pareja. Hacía meses estaban separados, aproximadamente cuatro o cinco meses", añadió la fiscal.

Había un "contacto permanente" del policía con su expareja, pero tampoco había "medidas cautelares". "Si surge una especie de actividad de control de esta persona y no aceptación de la (nueva) relación, eso emerge de las primeras declaraciones que se pudieron recabar en el lugar a familiares muy cercanos que estaban allí", afirmó Penza.

Además de la fiscal, continúan investigan el caso el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones y personal de Policía Científica. "Fiscalía va a tomar una resolución por eventuales tipificaciones que podrían haberse imputado y dar la respuesta que corresponde a las familias de cada uno de ellos", sentenció.