Cristiano Ronaldo deberá seguir esperando para ganar su primer título en Al Nassr, tras perder ante el Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League Two

El Gamba Osaka de Japón sorprendió al Al Nassr de Arabia Saudita al superarlo 1-0 en la final de la AFC Champions League Two , la segunda copa más importante de Asia a nivel de clubes, y Cristiano Ronaldo deberá seguir esperando para ganar su primer título con el club árabe.

El único gol del partido llegó a los 29 minutos del primer tiempo. Tras un gran pase al ingreso del área del tunecino Issam Jebali , el sueco Deniz Hümmet convirtió el primero para el conjunto japonés con un derechazo que venció al golero Bento .

Los dirigidos por Jorge Jesús dominaron el resto del partido y asediaron a un Gamba Osaka que se defendió como pudo, pero no lograron encontrar el gol que llevara el partido al alargue.

El Gamba Osaka obtuvo su segundo título internacional , que se sumó a la AFC Champions League que ganó en 2008 . En tanto, el Al Nassr se quedó a las puertas de su tercer copa a nivel continental, que se hubiese añadido a la Recopa y la Supercopa de la AFC obtenidas en 1998 .

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Cristiano Ronaldo deberá seguir esperando para obtener su primer título con el Al Nassr. Desde que llegó al club en 2023 solo levantó un Campeonato de Clubes Árabes, un torneo de carácter amistoso.

La derrota en la final continental es un nuevo golpe duro para el cierre del año del club árabe, que días atrás estuvo a pocos minutos de ganar la Saudi Pro League.

Sin embargo, un gol en contra de Bento sobre la hora le quitó al equipo una victoria que hubiese sentenciado el campeonato y decretó un empate 1-1 ante su escoleta el Al Hilal, que dejó con chances al equipo de Darwin Núñez.