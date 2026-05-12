El horror del arquero de Al-Nassr en la hora que le dio el 1-1 a Al-Hilal de Darwin Núñez, y la bronca de Cristiano Ronaldo por no haber sido campeón; mirá los videos

El arquero de la selección brasileña, Bento, salió a cortar un saque lateral, pero el balón se le escapó de las manos este martes, dándole el empate en el clásico a Al-Hilal, el equipo de Darwin Núñez que no puede jugar por la Saudi Pro League, 1-1, y evitó así que Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se consagrara campeón de Arabia Saudita

Al-Nassr sabía que una victoria ante su rival más directo le daría una ventaja insalvable de 8 puntos y aseguraría su primer título en la era Cristiano Ronaldo.

Pero, con un triunfo de Al-Hilal que le habría colocado a 2 puntos del liderato con un partido pendiente, había mucho en juego, y el error calamitoso de Bento en la última acción del encuentro mantuvo vivas las mínimas opciones del título para los visitantes.

Al-Hilal tuvo una ocasión inmejorable para adelantarse antes de los 4 minutos, pero Karim Benzema remató demasiado centrado y Bento atrapó, haciendo, con ese error, que el técnico visitante, Simone Inzaghi, se desplomara de rodillas en la banda.

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Benzema no estuvo desacertado cuando conectó con el centro de Sergej Milinkovic-Savic 15 minutos más tarde, pero su cabezazo picado fue anulado porque el serbio partió en fuera de juego.

Y fue Al-Nassr el que abrió el marcador a 8minutos del descanso. Tras un córner de Marcelo Brozovic que provocó un barullo en el área, Mohamed Simakan colocó una gran volea.

Kingsley Coman debió firmar el 2-0 en el tiempo añadido del primer tiempo, pero estrelló el balón en el palo con solo Yassine Bounou por delante, mientras que Cristiano Ronaldo desaprovechó su mejor ocasión del partido casi de inmediato tras el descanso.

Desde ese momento, Al-Hilal asumió la mayor parte del ataque, consciente de que el empate al menos le daría la oportunidad de llevar la lucha por el título hasta la última jornada.

Y tras retirar Al-Nassr a Cristiano Ronaldo a los 82 minutos, el cinco veces Balón de Oro tuvo que ver desde el banco de suplentes cómo su equipo se venía abajo. Un saque de banda largo cayó en el área local y, cuando Bento salió a blocarlo sin jugadores de Al-Hilal cerca, chocó con su compañero Iñigo Martínez y el balón terminó girando hacia la red.

Aquí se puede ver la desazón y bronca de Cristiano Ronaldo:

Cristiano Ronaldo

Al-Hilal se mide a Neom de Luciano Rodríguez el sábado en su partido pendiente, y una victoria en ese encuentro significaría que podría arrebatar el título si mejora el resultado de Al-Nassr en la última jornada.