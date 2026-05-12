El fixture de Nacional en el Torneo Intermedio: cuatro rivales ante los que perdió en el Apertura y un cierre con dos partidos de local en el Gran Parque Central

Sin descanso, Nacional ya está en modo Torneo Intermedio luego del cierre del Apertura con una tranquilizadora goleada 4-0 ante Cerro y tras conocer el fixture del certamen de mitad de temporada que comienza este fin de semana.

De hecho, los tricolores tendrán su debut el próximo viernes , adelantando su partido por la actividad de Copa Libertadores de la semana siguiente con el duelo ante Universitario de Perú en el Gran Parque Central.

Por el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el Torneo Intermedio se dividirá, con las cuatro primeras fechas antes del parate por la Copa del Mundo y con las tres finales ya en el cierre del campeonato de selecciones de la FIFA.

Nacional recortó la diferencia con Racing a 9 puntos, una cifra que ya supo remontar, con el impulso del Intermedio para ganar la Anual y ser campeón

La emoción del juvenil Pavel Núñez por su primer gol en Nacional, con dedicatoria especial, y la autocrítica de Maxi Gómez tras la victoria en un momento "de mierda"

El fixture de Nacional en el Torneo Intermedio

Como en las últimas veces en las que fue campeón uruguayo, Nacional buscará en el Intermedio sumar la mayor cantidad de puntos pensando en la Tabla Anual, una de las vías, la principal, para llegar a las finales, además del título del Clausura.

Pero enfrente tendrá a rivales que le causaron problemas en el Apertura, cuatro con los que perdió recientemente, y otros tres a los que les ganó.

Además, los albos finalizarán el torneo con dos partidos de local en el Gran Parque Central.

Debut ante Torque

El debut de Nacional será este viernes 15 de mayo a las 20:00 en el Estadio Charrúa, de visitante ante Montevideo City Torque.

20260328 Gonzalo Carneiro de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura Gonzalo Carneiro de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

En ese escenario y ante ese rival, el equipo de Jorge Bava se impuso por 3-2 en la novena fecha del Torneo Apertura, encuentro en el que Maxi Gómez marcó dos goles.

Albion en el Parque

En la segunda fecha, Nacional recibirá a Albion, uno de los equipos revelación de la temporada que hace pocos días, el pasado 4 de mayo, le ganó 3-2 en el Estadio Centenario, tras una gran actuación del “pionero” que causó preocupación en los tricolores.

20260503 Álvaro López y Tomás Viera Albion Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (3) Álvaro López y Tomás Viera Foto: Dante Fernández/Focouy

Este partido será entre medio de los dos últimos juegos por la fase de grupo de la Copa Libertadores, luego de Universitario y previo ante Tolima, ambos de local en el Parque.

Revancha ante Deportivo Maldonado

El siguiente partido será ante otro de los rivales que más lastimó a los albos en esta temporada: Deportivo Maldonado, que lo goleó 4-2 en el Campus en la fecha 11ª del Torneo Apertura, uno de los peores resultados del semestre junto al 4-2 ante Universitario y el 3-0 ante Tolima, ambos por la Copa Libertadores y de visitante.

calione suárez boggio deportivo maldonado nacional 20260411 Paolo Calione, Ignacio Suárez y Luciano Boggio Foto: Enzo Santos / FocoUy

En aquel encuentro jugado el 12 de abril, Bava colocó un equipo alternativo que tuvo errores defensivos que le costaron goles.

En el Intermedio, Nacional volverá a ir al Campus para enfrentar al Depor, que terminó segundo el Apertura, con 29 puntos, a dos de Racing, lo que ratifica su gran momento y buen nivel de juego.

Juventud de local

En la cuarta fecha del Intermedio, y la última antes del parate, Nacional recibirá a Juventud, otro de los equipos que le ganó en el Apertura, por 3-1 en Las Piedras, cuando Jadson Viera aún era el DT tricolor.

20260308 Nacional Juventud Torneo Apertura 2026. Foto: Gastón Britos/Focouy El final de Juventud vs Nacional Foto: Gastón Britos/Focouy

El equipo pedrense, que tuvo un buen comienzo de año en las copas, no tuvo un buen Apertura, cambió de DT con la salida del argentino Sebastián "Gallego" Méndez y la llegada de Sergio Blanco, y finalizó en el puesto 14 de 16 de la tabla, con cuatro victorias, una de ellas ante los albos.

Danubio a Jardines

Luego del parate por el Mundial, se retomará el Torneo Intermedio y Nacional tendrá los últimos tres partidos de la serie.

El primero de ellos será ante Danubio, que por estos días define a su nuevo DT, y que con Gustavo Matosas al mando le ganó en el Gran Parque Central por 2-1 el pasado 26 de abril.

20260425 nacional danubio jorge bava gustavo matosas Jorge Bava y Gustavo Matosas en la previa del partido entre Nacional y Danubio Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Cierre de local: Wanderers y Progreso

Nacional terminará el Torneo Intermedio de local y ante dos equipos a los que les ganó en el Apertura y que están peleando para evitar el descenso.

El primero, por la sexta fecha, será ante Wanderers, al que superó por 2-0 de visitante en el Parque Central por la quinta del Apertura, cuando Jadson aún estaba al mando del equipo.

20260313 Gonzalo Freitas y Tomás Viera Nacional Wanderers Torneo Apertura 2025. Foto Dante Fernández Focouy (17) Gonzalo Freitas y Tomás Viera Foto: Dante Fernández/Focouy

El equipo bohemio, que tiene como objetivo del año evitar la pérdida de categoría, finalizó el Apertura en el décimo puesto de la tabla y con 20 puntos.

Progreso vs Nacional en Durazno Progreso vs Nacional en Durazno Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Mientras que el último partido será ante Progreso, uno de los colistas de la tabla, con 10 puntos al igual que Cerro, por la séptima fecha, también en el Parque. En el Apertura, Nacional le ganó 1-0 por la tercera fecha de visitante en Durazno