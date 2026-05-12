Conmoción en la NBA por la sorpresiva muerte de un jugador de 29 años: "Estamos devastados"

La NBA quedó este martes en estado de shock por la noticia de la muerte del basquetbolista de Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, a los 29 años. La franquicia estadounidense emitió un breve comunicado en sus redes sociales, aunque no brindó detalles de lo sucedido.

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"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado", lamentaron los Grizzlies tras su fallecimiento.

El comisionado de la NBA, Adam Silver , emitió la siguiente declaración en relación con el deceso del basquetbolista: "Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke . Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies".

Por su parte, la agencia que manejaba a Clarke, Priority Sports, también emitió un comunicado.

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“Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Brandon Clarke. Era muy querido por todos nosotros y por todos aquellos cuyas vidas tocó. Era una persona de gran corazón, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos y familiares”, explicaron.

Y prosiguieron: "Sentimos un profundo dolor al pensar en su madre, Whitney, en toda su familia y en todos sus amigos y compañeros de equipo".

Si bien no se brindaron mayores detalles oficiales sobre su muerte, el portal TMZ de Estados Unidos, adelantó que se investiga una posible muerte por sobredosis.

"Las autoridades encontraron parafernalia de drogas dentro de la casa donde se hospedaba el lunes", publicaron.