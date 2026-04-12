Peñarol contrató a un bicampeón de la NBA que jugó el año pasado en la selección de Estados Unidos, para la recta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol rompió la chanchita para lo que será la definición de la Liga Uruguaya de Básquetbol y anunció la contratación de Norris Cole, un base que supo ser bicampeón nada menos que de la NBA en Estados Unidos.

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Los aurinegros vienen de perder dos partidos muy importantes de manera seguida en los últimos días.

Primero fue el clásico ante Nacional como locales, y luego, este sábado, tras ir ganando por 15 puntos, fueron a alargue y cayeron ante Defensor Sporting.

Norris Cole es un base de 1,88 metros que llegó a un acuerdo en las últimas horas para defender a Peñarol en la Liga Uruguaya de Básquetbol y el mismo ingresará en el lugar de Mikh McKinney, quien no conformó y era reemplazo temporal de Skyler Hogan, a quien le queda una semana para recuperarse de una lesión.

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Cole, de 37 años, fue dos veces campeón de la NBA en Estados Unidos con Miami Heat.

Sucedió en las temporadas 2012 y 2013, y años después, defendió también a la selección de su país.

Lo hizo en la AmeriCup 2022 y la misma competencia del año pasado.

De esta manera, los carboneros se aseguran un jugador experiente y con un pasado muy interesante para la recta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Así lo presentó Peñarol: