Diego Aguirre en este presente de Peñarol: "Es una boludez que quieran buscar un tema personal con Matías (Arezo); está en el momento de mayor madurez con 23 años"

El director técnico de Peñarol , Diego Aguirre, habló este domingo al mediodía con los canales 10 y 12 en Los Aromos, en una conferencia que fue citada en la misma jornada.

Allí habló sobre el importante empate por Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe de visita, del por qué de la salida de Matías Arezo en dicho compromiso, del encuentro de este lunes ante Liverpool por la fecha 11 del Torneo Apertura, y del duelo ante Platense del próximo jueves.

Comenzó hablando del empate en el inicio de la Copa Libertadores. "El equipo tiene el mérito haber ido a la altura de Bogotá y venirse con un buen resultado. Por supuesto no sirve mucho si vos no podés ganar en casa ahora contra Platense".

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Confirmó a su vez, lo que dijo el viernes pasado acerca de que Leonardo Fernández, por su golpe en la rodilla derecha en el final, no jugará ante Liverpool, pero sí ante Platense el jueves por Copa Liberadores.

Y remató: "Esa jugada para mí era penal y expulsión después que lo vi bien".

Aguirre también habló de lo que fue el cambio que hizo sacando a Matías Arezo luego de su golazo, y dándole entrada a Facundo Batista, y a su vez, abordó el tema de la pausa de hidratación.

"Peñarol genera polémica por cualquier situación. Primero, no me gusta que me pongan la cámara y el micrófono y te obliguen un acting obligatorio. Entiendo el show, pero no me gusta que te quiten la intimidad. Te tenés que medir y no estás actuando naturalmente. ¿Sabés las cosas que pasan en el vestuario? Como tiene que ser. Si pusieran una cámara ahí...", comenzó hablando de cómo se enteró todo quien veía el partido por televisión.

Y luego habló del tema de la salida de Matías Arezo, quien en dicho encuentro llegó a 40 goles con los carboneros.

"La gente se pregunta: '¿Cómo lo vas a sacar después del golazo?'. Había una planificación, sobre todo para la rotación de los jugadores para el gran esfuerzo que hay que hacer. Estaba pautado previo al partido que Matías jugara como mucho 70 minutos, lo mismo que el Indio (Fernández) o (Luis) Angulo, también son importantes para el plantel, pero por suerte, tenemos recambio en todas las posiciones", expresó.

Y añadió: "Y un detallecito. Hubo cosas pensadas para este partido en particular: en el caso de Facu Batista, que ayudó muchísimo el año pasado, en los análisis era quien mejor adaptación tenía en la altura. Era un cambio ya preestablecido. Después, que quieran buscar un tema personal con Matías, me parece una boludez. Estoy feliz que esté aquí, es el goleador del campeonato y es fundamental que se mantenga bien. Es el momento de mayor madurez con sus 23 años. Está en un momento lindo y lo está demostrando en la cancha. Hablaría muy mal de mí si tomara decisiones personales por encima de lo futbolístico. Hay cero problemas con Matías".

Aguirre sostuvo que va a seguir habiendo recambio. "Tengo a Abel Hernández, el goleador y el mejor jugador del campeonato pasado. Y lo voy a utilizar en distintos partidos. La gente se tiene que acostumbrar a que habrá cambios. Con 13 jugadores no se puede jugar".

"Va a haber cambios preestablecidos y algún futbolista jugará 45 minutos ante Liverpool. No importa si juega bien o juega mal".

Acerca de la derrota de Nacional a manos de Deportivo Maldonado por 4-2 de este sábado, fue tajante: "No tenemos que pensar en los resultados de Nacional. Para que todo vaya bien, tenemos que ganarle a Liverpool".

Volviendo a la Copa Libertadores, Diego Aguirre dijo que el triunfo de visitante de Corinthians a Platense, el próximo rival aurinegro por el grupo, sostuvo que "fue un buen resultado para Peñarol. Siempre hablando teóricamente. Lo normal, cuando salió este grupo, pensamos que Corinthians iba a clasificar y entre los otros tres, tenemos que buscar esa otra clasificación".

El rival aurinegro del próximo jueves, Platense, "es el campeón argentino, le ganó a River, Racing y San Lorenzo como visitante. En la Copa Libertadores están los mejores. Va a ser durísimo. Son argentinos, juegan muy bien".

El final del Torneo Apertura "va a ser un final de bandera verde, con varios equipos definiendo. Nosotros no podemos dejar de ver que sería muy importante poder ganar el Campeonato Apertura. Tenemos que ir partido a partido, que la Copa no nos saque el objetivo de lo local y no vamos a permitir que eso pase".

Aguirre ponderó el nivel de Lucas Ferreira tras ser consultado: "Lo de Lucas, que está hace tres meses en el club, llama la atención porque está en un gran nivel. Remedi ya es muy bueno desde el año pasado".

Acerca del encuentro ante Liverpool de este lunes, expresó: "Liverpool se ganó un lugar entre los equipos a respetar. A todos hay que respetarlos, pero Liverpool fue campeón y demostró categoría. Por eso ya, va a ser durísimo y va a ser dificilísimo".

Para Aguirre, "Darias no es el predilecto, es el comodín porque juega en todos los puestos y se adapta perfectamente. Algún día lo vas a ver de golero. Transmite cosas bien de un jugador de Peñarol, la entrega. La hinchada lo adora. Estamos muy contentos de que Eduardo esté nuevamente con nosotros".