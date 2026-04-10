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Leonardo Fernández "no puede caminar", no jugará ante Liverpool el lunes por Torneo Apertura por cómo le quedó la rodilla tras el empate por Copa Libertadores, según Diego Aguirre

El entrenador de los carboneros fue muy claro respecto al golpe que recibió el volante mirasol

10 de abril de 2026 16:16 hs
Leonardo Fernández de Peñarol

Leonardo Fernández de Peñarol

Foto: Dante Fernández / FocoUy

El volante de Peñarol, Leonardo Fernández, no jugará ante Liverpool el próximo lunes a la hora 20 por la undécima fecha del Torneo Apertura, debido al fortísimo golpe que sufrió sobre el final del partido ante Independiente Santa Fe, este jueves a la noche en Bogotá por el debut de la Copa Libertadores de América.

El futbolista protagonizó una jugada que terminó siendo muy polémica ya que hubo un posible penal por cómo se tiró el zaguero rival en la hora y terminó con una venda en la rodilla derecha, además de su zapato roto.

Peñarol consiguió un punto importante en la altura de Bogotá y ahora deberá jugar el próximo jueves a la hora 21.15 como local en el Estadio Campeón del Siglo contra Platense de Argentina que viene de caer en su cancha contra Corinthians 2-0 por este mismo grupo copero.

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Leonardo Fernández afuera

Leonardo Fernández no jugará el lunes próximo ante Liverpool y en Montevideo le realizarán exámenes en su rodilla.

Si bien todos apuestan a que fue solo un golpe, el futbolista bajó del ómnibus en el hotel muy dolorido y rengueando, un par de horas luego del empate en Bogotá.

Diego Aguirre habló este viernes en la capitán colombiana con El Espectador Deportes y también habló del supuesto penal no pitado en la hora sobre Leonardo Fernández, a la vez que lo descartó ante Liverpool.

"¿A quién no le pareció penal? Leo (Fernández) no puede caminar. No va a estar contra Liverpool", dijo Aguirre.

No obstante ello, sostuvo que "sí estará contra Platense" el próximo jueves por la segunda fecha del grupo de la Copa Libertadores de América.

Por otra parte y como informó Referí, quien sí podrá volver contra Liverpool -aunque aún no se confirmó como titular- es el delantero Abel Hernández, quien permaneció en Montevideo y no viajó a Colombia.

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